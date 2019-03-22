Авария на переезде ликвидирована

Цистерну отбуксируют к месту назначения.

Спасатели завершили работы по устранению аварии на переезде в районе Сырского Рудника в Липецке. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, отцепившаяся цистерна установлена на колесную пару. Ее отбуксируют к месту назначения. Работы завершены в 09:50.



Напомним, вчера в 22:40 поступило сообщение об аварии на железнодорожном переезде в районе магазина «Аршин». Там столкнулись грузовик «МАН» и отцепившаяся от состава цистерна с топливом. В ней было 60 тонн бензина АИ-92. Из-за столкновения цистерна опрокинулась, топливо вытекло. Площадь розлива составила 10 квадратных метров. В аварии пострадал водитель грузовика, он отказался от госпитализации.



К пяти утра «МАН» убрали с дорожного полотна, восстановительный и пожарный поезда прибыли к месту ДТП. Угрозы для населения нет.