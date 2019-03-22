Происшествия

сегодня, 10:43

Авария на переезде ликвидирована

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#авария #цистерна
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Авария на переезде ликвидирована

Цистерну отбуксируют к месту назначения.

Спасатели завершили работы по устранению аварии на переезде в районе Сырского Рудника в Липецке. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, отцепившаяся цистерна установлена на колесную пару. Ее отбуксируют к месту назначения. Работы завершены в 09:50.

Напомним, вчера в 22:40 поступило сообщение об аварии на железнодорожном переезде в районе магазина «Аршин». Там столкнулись грузовик «МАН» и отцепившаяся от состава цистерна с топливом. В ней было 60 тонн бензина АИ-92. Из-за столкновения цистерна опрокинулась, топливо вытекло. Площадь розлива составила 10 квадратных метров. В аварии пострадал водитель грузовика, он отказался от госпитализации.

К пяти утра «МАН» убрали с дорожного полотна, восстановительный и пожарный поезда прибыли к месту ДТП. Угрозы для населения нет.
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#авария #цистерна
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Комментарии (4)

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ИЛИ Я ИДИОТ, ИЛИ ,,,,,,

14 минут назад
В цистерне было 60 тонн бензина АИ-92. Из-за столкновения она опрокинулась, топливо вытекло. Площадь розлива составила 10 квадратных метров (всего 10 кв.м????). ... Видимо написавшему эту статью медики вряд ли уже смогут помочь!!! Или ... что-то со мной!
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Прокурор

15 минут назад
Мер, правильно переезд не законный, окружная шоссейная дорога законная, а вот частная жд дорога не законная, ее раньше Королев охранял, не плохо бы если Артамонов ее прикрыл бы. Эта дорога, мина замедленного действия.
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Мер

39 минут назад
Этот ж/д переезд, незаконный, он никому не принадлежит. Интересно а что скажет по этому поводу наше областное ГИБДД.
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липчанин

51 минуту назад
Вот так когда нибудь весь Липецк взлетит в воздух из за частной ни кому не нужной железной дороги
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