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С места железнодорожной аварии убрали цистерну с топливом

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#Авария #ДТП
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С места железнодорожной аварии убрали цистерну с топливом

В Липецке завершаются восстановительные работы на улице Ангарской, где накануне столкнулись железнодорожная цистерна, отцепившаяся от грузового состава, и большегруз "Ман".

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Еще рано утром с места аварии убрали грузовик, а несколько минут назад железнодорожный переезд освободили и от цистерны. Таким образом, движение по объездной дороге, закрытое после аварии, скоро будет восстановлено.

Напомним, что 21 марта около 22.40 на железнодорожном переезде у магазина "Аршин" столкнулись грузовик "МАН" и железнодорожная цистерна с 60-ю тоннами бензина. Цистерна опрокинулась и из нее пролилось топливо. Сотрудники МЧС, чтобы не допустить возгорания бензина, вылили на цистерну около 400 литров пенообразователя.

Чтобы поднять с рельсов цистерну, пришлось задействовать специальный железнодорожный кран, который прибыл из Ельца.

В аварии пострадал водитель грузовика. От госпитализации он отказался.

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#Авария #ДТП
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