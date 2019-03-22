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Мужчина избил знакомого деревянным автоматом

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#драка #побои
Мужчина избил знакомого деревянным автоматом

Ярость сделала муляж оружием.

Мировой судья СУ№2 Лебедянского района вынесла приговор обвиненному в нанесении побоев местному жителю. Мужчина еще до оглашения вердикта признал свою вину.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено днем 16 октября 2018 года в Лебедяни. Пьяный подсудимый и его знакомый столкнулись на лестнице жилого дома. Между мужчинами возникла ссора. Тогда подсудимый бросился на своего оппонента с деревянным макетом автомата. Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове. Полученные травмы были квалифицированы врачами как легкий вред здоровью.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 360 часами исправительных работ.

Фото: gunmodel.ru
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#драка #побои

Комментарии (2)

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Светлана

16 минут назад
Хорошо,что не застрелил этим автоматом. Теперь про каждую драку мужиков писать будут? Смех да и только!
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Думаю,

37 минут назад
избить знакомого деревянным автоматом, легкий вред здоровью! Вот, если бы он засунул этот аффтомат ему в *опу - уже нанесение тяжих телесных...
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