Мужчина избил знакомого деревянным автоматом

Ярость сделала муляж оружием.

Мировой судья СУ№2 Лебедянского района вынесла приговор обвиненному в нанесении побоев местному жителю. Мужчина еще до оглашения вердикта признал свою вину.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено днем 16 октября 2018 года в Лебедяни. Пьяный подсудимый и его знакомый столкнулись на лестнице жилого дома. Между мужчинами возникла ссора. Тогда подсудимый бросился на своего оппонента с деревянным макетом автомата. Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове. Полученные травмы были квалифицированы врачами как легкий вред здоровью.



Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 360 часами исправительных работ.



Фото: gunmodel.ru