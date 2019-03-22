Происшествия
сегодня, 09:44
Мужчина избил знакомого деревянным автоматом
Ярость сделала муляж оружием.
Мировой судья СУ№2 Лебедянского района вынесла приговор обвиненному в нанесении побоев местному жителю. Мужчина еще до оглашения вердикта признал свою вину.
Как указано в материалах суда, преступление было совершено днем 16 октября 2018 года в Лебедяни. Пьяный подсудимый и его знакомый столкнулись на лестнице жилого дома. Между мужчинами возникла ссора. Тогда подсудимый бросился на своего оппонента с деревянным макетом автомата. Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове. Полученные травмы были квалифицированы врачами как легкий вред здоровью.
Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 360 часами исправительных работ.
Фото: gunmodel.ru
Как указано в материалах суда, преступление было совершено днем 16 октября 2018 года в Лебедяни. Пьяный подсудимый и его знакомый столкнулись на лестнице жилого дома. Между мужчинами возникла ссора. Тогда подсудимый бросился на своего оппонента с деревянным макетом автомата. Мужчина несколько раз ударил знакомого по голове. Полученные травмы были квалифицированы врачами как легкий вред здоровью.
Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 360 часами исправительных работ.
Фото: gunmodel.ru
Светлана
Думаю,