Общество

30 минут назад

Из-за аварии на переезде образовалась пробка

2 942
#пробка #цистерна #авария #переезд
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Из-за аварии на переезде образовалась пробка

Там сошла с рельс цистерна.

Значительные затруднения в движении транспорта возникли в районе Сырского Рудника. Скорость потока по данным «Яндекс.Пробки» там упала до 5 км/ч. В заторах стоят улицы Ангарская и Ударников. Водители старались объехать место железнодорожной аварии, но угодили в пробку.

Вечером 21 марта на переезде в районе магазина «Аршин» столкнулись грузовик «МАН» и железнодорожная цистерна.

Во время движения поезда из локомотива и цистерны та отцепилась и произошло столкновение. Цистерна опрокинулась и из нее разлился бензин. Площадь розлива составила 10 кв.м. В аварии пострадал водитель грузовика. От госпитализации он отказался. К пяти утра с железнодорожного полотна убрали грузовик. На переезд прибыли восстановительный и пожарный поезда.
2 942
#пробка #цистерна #авария #переезд
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Комментарии (2)

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XXXTENTACION

21 минуту назад
Бедный Сырский всегда все беды на наш район.
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Епт

27 минут назад
Пора этот сайт назвать Переезд48!
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