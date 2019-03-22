Общество
30 минут назад
Из-за аварии на переезде образовалась пробка
Там сошла с рельс цистерна.
Значительные затруднения в движении транспорта возникли в районе Сырского Рудника. Скорость потока по данным «Яндекс.Пробки» там упала до 5 км/ч. В заторах стоят улицы Ангарская и Ударников. Водители старались объехать место железнодорожной аварии, но угодили в пробку.
Вечером 21 марта на переезде в районе магазина «Аршин» столкнулись грузовик «МАН» и железнодорожная цистерна.
Во время движения поезда из локомотива и цистерны та отцепилась и произошло столкновение. Цистерна опрокинулась и из нее разлился бензин. Площадь розлива составила 10 кв.м. В аварии пострадал водитель грузовика. От госпитализации он отказался. К пяти утра с железнодорожного полотна убрали грузовик. На переезд прибыли восстановительный и пожарный поезда.
Вечером 21 марта на переезде в районе магазина «Аршин» столкнулись грузовик «МАН» и железнодорожная цистерна.
Во время движения поезда из локомотива и цистерны та отцепилась и произошло столкновение. Цистерна опрокинулась и из нее разлился бензин. Площадь розлива составила 10 кв.м. В аварии пострадал водитель грузовика. От госпитализации он отказался. К пяти утра с железнодорожного полотна убрали грузовик. На переезд прибыли восстановительный и пожарный поезда.
XXXTENTACION
Епт