48 минут назад
С места железнодорожной аварии убрали разбитый грузовик
В Липецке продолжаются восстановительные работы на железнодорожном переезде, где вчера вечером столкнулись грузовик «МАН» и оторвавшаяся от поезда цистерна с 60-тью тоннами бензина АИ-92.
Напомним, что вечером 21 марта наа железнодорожном переезде в районе магазина «Аршин» столкнулись грузовик «МАН» и и железнодорожная цистерна с бензином.
Цистерна опрокинулась и из нее разлился бензин. Площадь розлива составила 10 кв.м.
В аварии пострадал водитель грузовика. От госпитализации он отказался.
фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Да там такое
надо же