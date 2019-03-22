Происшествия

48 минут назад

С места железнодорожной аварии убрали разбитый грузовик

2 1355
#Авария #ДТП
С места железнодорожной аварии убрали разбитый грузовик

В Липецке продолжаются восстановительные работы на железнодорожном переезде, где вчера вечером столкнулись грузовик «МАН» и оторвавшаяся от поезда цистерна с 60-тью тоннами бензина АИ-92.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, к пяти утра с железнодорожного полотна убрали грузовик. На место аварии прибыли восстановительный и пожарный поезда.

Напомним, что вечером 21 марта наа железнодорожном переезде в районе магазина «Аршин» столкнулись грузовик «МАН» и и железнодорожная цистерна с бензином.

Цистерна опрокинулась и из нее разлился бензин.  Площадь розлива составила 10 кв.м.

В аварии пострадал водитель грузовика. От госпитализации он отказался.

фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
2 1355
#Авария #ДТП

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да там такое

8 минут назад
пересечение с железкой просто кошмар Зимой вообще не видно Светофор нужно ставить
ответить

надо же

11 минут назад
60 тонн 92 бензина. И всё разлилось. Знал бы, прибежал с канистрами.
ответить

Еще в рубрике

Авария на переезде произошла из-за отцепившейся цистерны
#Авария #ДТП
1
Авария на переезде произошла из-за отцепившейся цистерны

сегодня, 00:10

Происшествия
Пропавший осенью липчанин найден мертвым
#пропавшие без вести
2
Пропавший осенью липчанин найден мертвым

вчера, 23:54

Происшествия
В Липецке железнодорожная цистерна опрокинулась после столкновения поезда с грузовиком
#Авария #ДТП
8
В Липецке железнодорожная цистерна опрокинулась после столкновения поезда с грузовиком

вчера, 23:11

Происшествия
Пьяные поиски приключений привели 30-летнего мужчину к тюремному сроку
#угон #грабеж
7
Пьяные поиски приключений привели 30-летнего мужчину к тюремному сроку

вчера, 17:08

Происшествия
Председателя потребкооператива подозревают в крупной растрате
#растрата
5
Председателя потребкооператива подозревают в крупной растрате

вчера, 16:22

Происшествия
Липчанин обманул бизнесмена при закупках для министерства образования
#мошенничество
6
Липчанин обманул бизнесмена при закупках для министерства образования

вчера, 16:04

Происшествия