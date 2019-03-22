Букмекеры так и не смогли пробудить веру в сборную России баснословными коэффициентами

Большинство болельщиков считают, что россияне проиграют Бельгии с разницей в два-три мяча.

Меньше чем через час сборная России по футболу стартует в отборочном турнире к Евро-2020 матчем в гостях у Бельгии.

Как стало известно GOROD48, в букмекерских конторах Липецка практически не зафиксировано ставок на победу россиян над «бронзовыми» призерами прошлогоднего чемпионата мира. Букмекерам не удалось пробудить патриотизм даже очень высокими ставками, которые в течение дня доходили до 8,5 (т.е. заработать можно было в 8,5 раз больше поставленной суммы). В то время, как коэффициент на победу Бельгии сильно не обогатит – 1,45.

- Гораздо больше ставок, с какой разницей в счете проиграет Россия, - рассказал сотрудник одной из контор Артем Серегин, - В основном ставят на проигрыш с разницей в 2-3 мяча.

Видимо, эйфория после выхода сборной Станислава Черчесова в четвертьфинал домашнего чемпионата мира быстро прошла.

