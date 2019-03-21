Болельщики «Металлурга» выбрали самые красивые голы команды в первой части сезона

Победил "выстрел" Сергея Белоусова в дальнюю "девятку", но и остальные мячи не хуже.

В официальной группе ФК «Металлург» в сети «ВКонтакте» подвели итоги голосования на самый красивый гол «сталеваров» в первой части сезона 2018/19.

Голы и в самом деле получились потрясающими по красоте (см. видео) и сделали бы честь «Аяксу» или «Барселоне». В итоге большинство голосов набрал удар в дальнюю «девятку» при розыгрыше штрафного полузащитника Сергея Белоусова в гостевом матче с «Химками-М». 28-летний хавбек снял «паутину» из угла чужих ворот, и за его мяч проголосовали 21,78 % участников опроса.

Вторую и третью позиции (по 17,58%) разделили победный гол в Раменском (2:1) в исполнении форварда Руслана Ахвледиани и еще один отличный удар в дальний верхний угол, который нанес полузащитник Александр Харин в матче с белгородским «Салютом», установив окончательный счет – 3:0.

Любопытно, что «фаворит голосования» гол Андрея Овчинникова в Раменском занял лишь 4-е место (14,29 %). Год вышел чудесным: липчанин пробежал с мячом через половину поля (!), усадил финтом на пятую точку защитника и вратаря и по дуге направил мяч точно в сетку.

«Металлург» является одной из самых результативных команд группы «Центр». В 17-ти матчах липчане забили 30 голов, больше только у саратовского «Сокола» - 32. Не случайно в «Металлурге» выступает и лучший бомбардир турнира Николай Иванников, на счету которого 10 мячей.

«Красно-черные» идут на 3-м месте и имеют все шансы впервые за несколько лет попасть в призеры. Сезон «Металлург» возобновит 6 апреля на своем поле игрой с волгоградским «Ротором-2».