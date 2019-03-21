Происшествия

сегодня, 17:08

Пьяные поиски приключений привели 30-летнего мужчину к тюремному сроку

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#угон #грабеж
Пьяные поиски приключений привели 30-летнего мужчину к тюремному сроку

Приговором Правобережного суда Липецка 30-летний мужчина признан виновным в угоне и грабеже. Преступления совершены подсудимым в состоянии опьянения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, пьяный мужчина решил покататься по городу, для чего угнал чужой автомобиль. На угнанной машине он направился в сторону улицы Ковалева, где в районе дома №49 совершил ДТП.

В очередной раз употребив спиртное, подсудимый жестоко избил и ограбил знакомого. Его добычей стали 10 500 рублей.

В ходе следствия липчанину было предъявлено обвинение по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), по п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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#угон #грабеж

Комментарии (5)

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Сопственик

сегодня, 20:49
За то что угнал машину должна быть стотья минимум 10 лет . А то взяли моду сел погретца взял покатаца , одна формулировка посягательство на чужую собственность от 10 лет и выше с учётом ущерба.
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САШОК КАНАНЫХИН

сегодня, 18:58
Мировой судья, ты пес сюка сынку кАРАлева сколько ввалил
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Мировой судья

сегодня, 18:15
Удивляет странный либерализм судьи. Пятак псу этому ввалить, не меньше надо было.
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Гога

сегодня, 17:25
И когда же наши "мудрые законотворцы" уберут эту дебильную формулировку "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" из УК... И дураку ясно, что если умышленно сел без спроса в чужую машину, поехал, то это уже хищение! Эдак можно и телефончик крутой вытащить из кармашка, а после того, как тебя поймают, сказать, что просто взял позвонить. И не было никаких корыстных побуждений продать его...
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Нонка

сегодня, 17:20
Скоту -скотское Пусть гниет на киче!
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