Пьяные поиски приключений привели 30-летнего мужчину к тюремному сроку

Приговором Правобережного суда Липецка 30-летний мужчина признан виновным в угоне и грабеже. Преступления совершены подсудимым в состоянии опьянения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, пьяный мужчина решил покататься по городу, для чего угнал чужой автомобиль. На угнанной машине он направился в сторону улицы Ковалева, где в районе дома №49 совершил ДТП.

В очередной раз употребив спиртное, подсудимый жестоко избил и ограбил знакомого. Его добычей стали 10 500 рублей.

В ходе следствия липчанину было предъявлено обвинение по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), по п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного по совокупности совершенных им преступлений к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.