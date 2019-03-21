Общество

29 минут назад

Эксперты проверят качество ремонта липецких дорог

3 325
#дорожные работы
Эксперты проверят качество ремонта липецких дорог

В Липецке создана рабочая группа по обследованию дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». 

В ее состав вошли представители научного сообщества, депутатского корпуса, СМИ, Общественной палаты города, а также специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка. 

Как сообщает пресс-служба мэрии, эксперты проверят станут 35 дорог, отремонтированных в Липецке за последние два года. На организационном заседании члены  рабочей группы обсудили  конкретные  задачи и сроки их исполнения.  До 1 апреля  им предстоит объехать все дороги и проанализировать документацию, в том числе результаты экспертизы.

- Дорожников контролируют и критикуют многие. Но у нас другая миссия – помочь администрации найти болевые точки и дать профессиональные рекомендации по их устранению, - подчеркивает руководитель рабочей группы Борис Бондарев, профессор ЛГТУ, председатель профильной комиссии горсовета.



3 325
#дорожные работы

Комментарии (3)

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Дык +

13 минут назад
В "а также специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка" есть существенная неточность: не "специалисты", а "чиновники"! У скольких чиновников там есть соответствующее образование? Опять пальцами будут ковырять асфальт: не ковыряется - тогда ОТЛИЧНО!
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Гость

19 минут назад
В ельце проверьте. Во где цирк.
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Путину

22 минуты назад
Что ты ,Вовочка ,все проверяешь , Все давно украли , Подрядчики разбежались , Обанкротились и дело в шляпе !, Все по-путински .
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