Эксперты проверят качество ремонта липецких дорог

В Липецке создана рабочая группа по обследованию дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В ее состав вошли представители научного сообщества, депутатского корпуса, СМИ, Общественной палаты города, а также специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, эксперты проверят станут 35 дорог, отремонтированных в Липецке за последние два года. На организационном заседании члены рабочей группы обсудили конкретные задачи и сроки их исполнения. До 1 апреля им предстоит объехать все дороги и проанализировать документацию, в том числе результаты экспертизы.

- Дорожников контролируют и критикуют многие. Но у нас другая миссия – помочь администрации найти болевые точки и дать профессиональные рекомендации по их устранению, - подчеркивает руководитель рабочей группы Борис Бондарев, профессор ЛГТУ, председатель профильной комиссии горсовета.