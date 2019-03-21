29 минут назад
Эксперты проверят качество ремонта липецких дорог
В Липецке создана рабочая группа по обследованию дорог, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщает пресс-служба мэрии, эксперты проверят станут 35 дорог, отремонтированных в Липецке за последние два года. На организационном заседании члены рабочей группы обсудили конкретные задачи и сроки их исполнения. До 1 апреля им предстоит объехать все дороги и проанализировать документацию, в том числе результаты экспертизы.
- Дорожников контролируют и критикуют многие. Но у нас другая миссия – помочь администрации найти болевые точки и дать профессиональные рекомендации по их устранению, - подчеркивает руководитель рабочей группы Борис Бондарев, профессор ЛГТУ, председатель профильной комиссии горсовета.
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Путину