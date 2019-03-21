Председателя потребкооператива подозревают в крупной растрате

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива, подозреваемой в присвоении денег организации.

По версии следствия, в октябре 2016 года по государственной программе развития кооперации и коллективных форм собственности на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива в Усманском районе перечислили 200 тысяч рублей субсидии из областного и районного бюджетов. Председатель кооператива сняла эти деньги со счета организации, и, как установлено в ходе прокурорской проверки, распорядилась ими по своему усмотрению.

Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.