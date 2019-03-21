Происшествия

36 минут назад

Председателя потребкооператива подозревают в крупной растрате

1 443
#растрата
Председателя потребкооператива подозревают в крупной растрате

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении председателя сельскохозяйственного потребительского кооператива, подозреваемой в присвоении денег организации.

По версии следствия, в октябре 2016 года по государственной программе развития кооперации и коллективных форм собственности на счет сельскохозяйственного потребительского кооператива в Усманском районе перечислили 200 тысяч рублей субсидии из областного и районного бюджетов. Председатель кооператива сняла эти деньги со счета организации, и, как установлено в ходе прокурорской проверки, распорядилась ими по своему усмотрению.

Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до  лишения свободы сроком до 6 лет, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

1 443
#растрата

Комментарии (1)

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Шарик

14 минут назад
Доипались к мелким формам. фирма Три Нуля(О) таких денег натырила и себе и гуманоиду литровичу на три жизни вперед и, ничего, в меры метит, и в ее богофонд уже закатились деньги сбера , выделенные на Комсу, ВОКАК!!!!
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