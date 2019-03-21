Происшествия

55 минут назад

Липчанин обманул бизнесмена при закупках для министерства образования

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#мошенничество
Липчанин обманул бизнесмена при закупках для министерства образования

Житель Липецкой области предложил коммерсанту оказать содействие в победе на аукционе и взял за мнимую помощь крупную сумму

Следствием и судом установлено, что в октябре-ноябре 2016 года житель Липецкой области за якобы оказываемое содействие в победе на электронных аукционах по закупке оборудования и иных товаров для нужд Министерства образования Республики Мордовия и под предлогом передачи должностному лицу указанного министерства получил от исполнительного директора коммерческой организации 200 тысяч рублей.  После победы в электронных аукционах последний по просьбе липчанина, полагая, что он действительно повлиял на результаты аукционов, перечислил на указанный им расчетный счет 1 миллион 94 тысячи рублей.

В ходе следствия вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью, добровольно возместил причиненный ущерб и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, сообщает Следственный Комитет Республики Мордовия. 
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#мошенничество

Комментарии (2)

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indezit

24 минуты назад
Да потому что он не мошенник и через полтора года продолжит раюотать
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я

39 минут назад
А ничего, дарагой суд, что потерпевший директор самолично признался в даче взятки? И ему ничего не было! Это ведь статья 291 УК РФ. И за такое директор должен поехать за компанию с этим мужиком.
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