Липчанин обманул бизнесмена при закупках для министерства образования

Житель Липецкой области предложил коммерсанту оказать содействие в победе на аукционе и взял за мнимую помощь крупную сумму

Следствием и судом установлено, что в октябре-ноябре 2016 года житель Липецкой области за якобы оказываемое содействие в победе на электронных аукционах по закупке оборудования и иных товаров для нужд Министерства образования Республики Мордовия и под предлогом передачи должностному лицу указанного министерства получил от исполнительного директора коммерческой организации 200 тысяч рублей. После победы в электронных аукционах последний по просьбе липчанина, полагая, что он действительно повлиял на результаты аукционов, перечислил на указанный им расчетный счет 1 миллион 94 тысячи рублей.



В ходе следствия вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал полностью, добровольно возместил причиненный ущерб и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, сообщает Следственный Комитет Республики Мордовия.

