Происшествия

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На улице Папина коммунальная авария: в зону отключения воды попали многоэтажки и частные дома

3 986
#авария
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На улице Папина коммунальная авария: в зону отключения воды попали многоэтажки и частные дома

Сегодня около 15.00 в районе перекрестка улиц Папина и Союзная в Липецке произошла утечка воды из трубы диаметром 300 мм. На время аварийных работ от водоснабжения отключили дома по пяти улицам города. 

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в зону отключения холодной воды попадают частично улицы Папина, Юных Натуралистов, Союзная, Перова, Биологическая, Урожайная, Мирная: 14 многоэтажных домов и 320 домов частного сектора. Всего без воды остались более 6000 человек. 

Теплоснабжение домов не нарушено.

Работы по восстановлению водоснабжения будут проводиться  ремонтными бригадами АО «ЛГЭК». 

Ориентировочное время окончания работ - 22.00.

На время проведения аварийно-восстановительных работ организованы четыре точки подвоза и раздачи воды: ул. Папина 1в; Союзная, 6; Ю. Натуралистов, 12а, 13.

3 986
#авария
1

Комментарии (3)

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Житель Юных натуралистов

2 минуты назад
Воду отключают (причём холодную и горячую одновременно) с периодичностью раз в неделю, при этом никто не несёт ответственность... УК Спутник появляется только через три дня и с барского плеча включает горячую воду... вот так и живем вроде бы в центре города...
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Анна Ванна

10 минут назад
Блин, до 10 считать не умеют: " улицы Папина, Юных Натуралистов, Союзная, Перова, Биологическая, Урожайная, Мирная" - это не 5, а 7 улиц!
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игорь

32 минуты назад
каждую неделю аварии а народ страдает.Зато бабло исправно собирают.Тогда вопрос почему трубы рвет да потому что эти трубы еще при ссср прокладывали
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