На улице Папина коммунальная авария: в зону отключения воды попали многоэтажки и частные дома

Сегодня около 15.00 в районе перекрестка улиц Папина и Союзная в Липецке произошла утечка воды из трубы диаметром 300 мм. На время аварийных работ от водоснабжения отключили дома по пяти улицам города.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в зону отключения холодной воды попадают частично улицы Папина, Юных Натуралистов, Союзная, Перова, Биологическая, Урожайная, Мирная: 14 многоэтажных домов и 320 домов частного сектора. Всего без воды остались более 6000 человек. Теплоснабжение домов не нарушено. Работы по восстановлению водоснабжения будут проводиться ремонтными бригадами АО «ЛГЭК». Ориентировочное время окончания работ - 22.00. На время проведения аварийно-восстановительных работ организованы четыре точки подвоза и раздачи воды: ул. Папина 1в; Союзная, 6; Ю. Натуралистов, 12а, 13.

