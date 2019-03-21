Погода в Липецке

11 минут назад

В Липецкой области усилится ветер и потеплеет до +6

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#потепление
В Липецкой области усилится ветер и потеплеет до +6

22 марта на территории Липецкой области ожидается прохождение атмосферного фронта циклона с Атлантики — повсеместно пройдутмокрый снег и дождь. 

В последующие двое суток регион окажется в тылу циклона: небольшой снег пройдет лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: от 0 до 2 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренные дожди, переходящие в мокрый снег, местами с налипанием мокрого снега, ночью и утром возможен туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, ночью 5-10 м/сек, днем он усилится до 9-14 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем составит от 1 до 6 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренный дождь, переходящий в мокрый снег. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.

День 22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +15 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 23 градуса мороза. 


113
#потепление

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