Система мониторинга KPI представлена в администрации Липецкой области



Система мониторинга достижения ключевых показателей эффективности представлена сегодня в администрации Липецкой области. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, основная цель системы мониторинга достижения ключевых показателей эффективности или KPI – достижение наилучших показателей госслужащими в своей работе. Эта система вводится в регионе по поручению Игоря Артамонова.



По поручению президента РФ разработаны 15 показателей для глав регионов. Это, в частности, уровень доверия к власти, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды. Для заместителей главы региона и руководителей профильных управлений предусмотрены свои показатели, связанные с реализацией национальных и региональных проектов, работой с обращениями граждан.



Ключевые показатели эффективности будут заполняться в каждом управлении. Уже в середине апреля можно будет увидеть, как работает система оперативного мониторинга показателей KPI, оценить эффективность работы каждого ведомства, спрогнозировать динамику и вклад отдельного сотрудника в развитие области.

