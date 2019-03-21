Общество
сегодня, 15:35
Система мониторинга KPI представлена в администрации Липецкой области
Система мониторинга достижения ключевых показателей эффективности представлена сегодня в администрации Липецкой области. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, основная цель системы мониторинга достижения ключевых показателей эффективности или KPI – достижение наилучших показателей госслужащими в своей работе. Эта система вводится в регионе по поручению Игоря Артамонова.
По поручению президента РФ разработаны 15 показателей для глав регионов. Это, в частности, уровень доверия к власти, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды. Для заместителей главы региона и руководителей профильных управлений предусмотрены свои показатели, связанные с реализацией национальных и региональных проектов, работой с обращениями граждан.
Ключевые показатели эффективности будут заполняться в каждом управлении. Уже в середине апреля можно будет увидеть, как работает система оперативного мониторинга показателей KPI, оценить эффективность работы каждого ведомства, спрогнозировать динамику и вклад отдельного сотрудника в развитие области.
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