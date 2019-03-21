Общество

сегодня, 15:35

Система мониторинга KPI представлена в администрации Липецкой области

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#администрация Липецкой области
Система мониторинга KPI представлена в администрации Липецкой области

Система мониторинга достижения ключевых показателей эффективности представлена сегодня в администрации Липецкой области. Как сообщает пресс-служба региональной администрации, основная цель системы мониторинга достижения ключевых показателей эффективности или KPI – достижение наилучших показателей госслужащими в своей работе. Эта система вводится в регионе по поручению Игоря Артамонова.

По поручению президента РФ разработаны 15 показателей для глав регионов. Это, в частности, уровень доверия к власти, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды. Для заместителей главы региона и руководителей профильных управлений предусмотрены свои показатели, связанные с реализацией национальных и региональных проектов, работой с обращениями граждан.

Ключевые показатели эффективности будут заполняться в каждом управлении. Уже в середине апреля можно будет увидеть, как работает система оперативного мониторинга показателей KPI, оценить эффективность работы каждого ведомства, спрогнозировать динамику и вклад отдельного сотрудника в развитие области.
15 1206
#администрация Липецкой области

Комментарии (15)

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Артурчик

6 минут назад
госслужащий, ну нельзя же так! ВРИО так старается, КРI подтягивает, пашет, как раб на каторге, а вы такие слова обидные! У него руки и опустятся.
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нищаем

13 минут назад
бедствуем
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я

28 минут назад
На всякую систему KPI найдётся система ИБД (имитация бурной деятельности). Разумеется управления будут предоставлять красивую отчётность. Лысый себе башку отморозил, если считает, что такая система будет работать.
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РСДРП

42 минуты назад
госслужащий, Эта система во всех банках внедрена. Но банк и руководство регионом-две большие разницы. Пусть резвится. Сентябрь скоро.
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госслужащий

52 минуты назад
Вводят по*бень западную, предназначенную для коммерческих предприятий, но совершенно бесполезную в бюджетной сфере. Теперь все работники будут ещё больше времени тратить на оформление отчетов.
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гыгы

53 минуты назад
Проблема только в том что, заполнил kpi и сам же его отдал.
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ДОЦЕНТ

55 минут назад
KPI (КПД)! КТО - ТО ЗА РАЗРАБОТКУ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАЩИТИЛ ДОКТОРСКУЮ. ЧТОБЫ ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЧИНОВНИКОВ, НЕОБХОДИМО ВЫСЛУШАТЬ МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЛАСТИ (ГОРОДЕ) В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВОПРОС И ОТВЕТ НАПРЯМУЮ ОТ ГУБЕРНАТОРА ИЛИ МЭРА.
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Сизый

59 минут назад
Понты корявые
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Народный контроль

сегодня, 15:55
Если счетоводы вывели даже среднюю зарплату на заоблачную высоту, то уж этот самый * на раз. Главное - не ошибиться с единицей измерения, чтобы не получилось, по обыкновению, в рублях или литрах!
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Грым

сегодня, 15:52
Эти KPI не показывают ничего! Как обычно бредятина, тупо скопированная с Запада к месту и не к месту! Готовьтесь, люди жизнь станет ещё хуже, а отчёты обитателей горы ещё красивей. Несчастные земляки... Хана нам с этими KPI....
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