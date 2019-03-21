Общество

сегодня, 15:19

Уличные торговцы ушли домой без тапок, а еще – без садовых лопат и тюля

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Уличные торговцы ушли домой без тапок, а еще – без садовых лопат и тюля

Проверяющие вновь наведались в район Центрального рынка.

После некоторого затишья рейды сотрудников областного управления потребительского рынка и ценовой политики по пресечению уличной торговли в район Центрального рынка возобновились.

Сегодня среди бескрайнего моря здешних продавцов были задержаны три человека. Как сообщили в ведомстве, на каждого составили протокол об административном правонарушении и конфисковали товар. В управлении уточнили, что на склад отправились садовые лопаты, тапки, тюль.

Судя по информации на сайте организации, борьба со стихийной торговлей в полумиллионном Липецке сейчас сводится к рейдам в район Центрального рынка, ситуацию вокруг которого не так давно раскритиковал врио губернатора. Непримиримая борьба с продавцами на улицах ведется в Липецкой области с далекого 2011 года.

Фото wallhere.com

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Комментарии (5)

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РСДРП

39 минут назад
Кипучие лентяи из управления потребительского рынка НИКОГДА 9ещёраз подчеркну-НИКОГДА) не победят бабушек.Даже при Сталине не удалось победить "толкучки"
ответить

Липецк

58 минут назад
Плохо мы ещё воспитываем наших продовцов,понимаешь
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гостья

сегодня, 15:28
да ладно...в выходные ходила на рынок и вполне спокойно эти тетеньки стоят и торгуют
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Ха ха

сегодня, 15:28
В 90 годы работая в ППС спекулянты тоже щемились.А каких задерживали их сразу отпускали в райотделе.
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липовский

сегодня, 15:26
все ниже и ниже, город 48 упал, фото просто супер, к чему ????? не понятно
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