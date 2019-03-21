Уличные торговцы ушли домой без тапок, а еще – без садовых лопат и тюля

Проверяющие вновь наведались в район Центрального рынка.

После некоторого затишья рейды сотрудников областного управления потребительского рынка и ценовой политики по пресечению уличной торговли в район Центрального рынка возобновились.

Сегодня среди бескрайнего моря здешних продавцов были задержаны три человека. Как сообщили в ведомстве, на каждого составили протокол об административном правонарушении и конфисковали товар. В управлении уточнили, что на склад отправились садовые лопаты, тапки, тюль.

Судя по информации на сайте организации, борьба со стихийной торговлей в полумиллионном Липецке сейчас сводится к рейдам в район Центрального рынка, ситуацию вокруг которого не так давно раскритиковал врио губернатора. Непримиримая борьба с продавцами на улицах ведется в Липецкой области с далекого 2011 года.



Фото wallhere.com

