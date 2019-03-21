Ельчанин по ошибке получил доступ к чужой карте и украл деньги

Номер абонента оказался подключен к стороннему счету.

Елецкий городской суд вынес приговор обвиненному в краже местному жителю. Мужчина воспользовался случаем и совершил преступление.



Установлено, что 18 января к номеру подсудимого по ошибке подключили чужую банковскую карту. Ельчанин заметил это и решил воспользоваться случаем. Он перевел с чужого счета на свой 7 000 рублей и снял их в банкомате. Преступление быстро заметили, а ельчанина вычислили. Мужчина написал явку с повинной.



Суд признал мужчину виновным в краже. Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.