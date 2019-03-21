Происшествия

сегодня, 14:59

Ельчанин по ошибке получил доступ к чужой карте и украл деньги

2 586
#кража #мобильный банк
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Ельчанин по ошибке получил доступ к чужой карте и украл деньги

Номер абонента оказался подключен к стороннему счету.

Елецкий городской суд вынес приговор обвиненному в краже местному жителю. Мужчина воспользовался случаем и совершил преступление.

Установлено, что 18 января к номеру подсудимого по ошибке подключили чужую банковскую карту. Ельчанин заметил это и решил воспользоваться случаем. Он перевел с чужого счета на свой 7 000 рублей и снял их в банкомате. Преступление быстро заметили, а ельчанина вычислили. Мужчина написал явку с повинной.

Суд признал мужчину виновным в краже. Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.
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#кража #мобильный банк
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Комментарии (2)

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34 минуты назад
Помню, судили бабулю аж за измену родине после отправленной смски про ватные танки на границе с грузией
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слов нет

36 минут назад
нажмёшь не ту кнопку мобильника и сядешь
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