Липецкий хоккеист, побивший сына олигарха, поживает неплохо и забивает в плей-офф (ФОТО, ВИДЕО)

Владимир Бобылев открыл счет голам в Кубке регионов.

Одним из героев пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Петрова в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) между нефтекамским «Торосом» и «Зауральем» (Курган) стал липецкий форвард хозяев Владимир Бобылев.

В первом периоде настырный 21-летний форвард отобрал шайбу у соперников в чужой зоне, переадресовал ее Артему Пименову, а сам открылся под ответную передачу. Последовал пас, и Бобылев отправил шайбу в пустой угол ворот, сделав счет – 2:0.



На видео гол Бобылева на 40:50.

«Торос» продолжал контролировать ход матча, и завершил его со счетом – 3:0, выйдя вперед в серии до четырех побед – 3:2. Следующий (и последний в случае победы «Тороса) матч состоится в Кургане 22 марта.







Эта шайба стала первой для липчанина в плей-офф. В 9 играх он набрал 4 (1+3) очка при 13 минутах штрафа, а до этого в регулярном чемпионате, по итогам которого нефтекамцы расположились на 3-й строчке – 53игры, 13 (2+11) очков, 43 штрафные минуты.

Бобылев получил широкую известность в российском хоккее, когда в одном из матчей 1/8 финала одержал красивую победу в кулачном бою игрока столичного «Динамо» Павла Ротенберга, являющегося сыном российского миллиардера Аркадия Ротенберга, который, как говорят, близок к руководству страны. Видео, как парень из Липецка, мутузит отпрыска олигарха, стало хитом в Интернете. Ту серию с «Динамо» Бобылев и его команда выиграли и на льду – 3-2 (в 1/8 финала серия длится до трех побед).

Владимир Бобылев (род. 18.04.1997) начинал заниматься в липецкой СДЮШОР №11 у тренера Андрея Пирогова. Затем тренировался в спортивных школах Мытищ, Ярославля. Играл в WHL – одной из трех главных юниорских лиг Канады. На драфте НХЛ в 2016 году выбран «Торонто». Выступал в континентальной хоккейной лиге за московский «Спартак» и уфимский «Салават Юлаев» (всего в КХЛ 26 игр 3 (1+2) очка). Сейчас имеет двусторонний контракт с командой Уфы и играет за ее дубль «Торос».

Фото vk.com/hczaural