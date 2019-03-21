В России
сегодня, 12:44
Самой массовой вредоносной рассылкой стал порнокомпромат
310
Самой массовой вредоносной рассылкой по итогам 2018 года стал порнокомпромат.
Эксперты рассказали «Известиям» как поступить, если на почту пришел такой спам.
Как правило человеку приходит письмо, в котором рассказывается, что у хакеров есть компромат на него — скриншоты просматриваемых странниц порносайтов и фото с вебкамеры компьютера, полученных с помощью якобы вирусной программы и предлагается пройти по ссылке, чтобы убедиться в этом.
Если кликнуть ссылку, в систему компьютера загрузится вирус шифровальщика, который закроет доступ к хранящимся на нем данным. После этого с пользователя начнут вымогать деньги за возвращение доступа.
«Никакого компромата нет, это просто уловка, чтобы пользователь кликнул на ссылку запуска шифровальщика», — полагает руководитель отдела аналитики компании «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев.
Он добавил, что если бы вредоносная программа стояла на компьютере пользователя, то хакерам не пришлось бы прибегать к таким уловкам, заманивая на свои сайты.
Эксперты советуют не реагировать на такие спам-сообщения. Если каким-то образом злоумышленнику удалось получить порнокомпромат, он найдет способ предъявить пользователю четкие доказательства без всяких ссылок.
Как правило человеку приходит письмо, в котором рассказывается, что у хакеров есть компромат на него — скриншоты просматриваемых странниц порносайтов и фото с вебкамеры компьютера, полученных с помощью якобы вирусной программы и предлагается пройти по ссылке, чтобы убедиться в этом.
Если кликнуть ссылку, в систему компьютера загрузится вирус шифровальщика, который закроет доступ к хранящимся на нем данным. После этого с пользователя начнут вымогать деньги за возвращение доступа.
«Никакого компромата нет, это просто уловка, чтобы пользователь кликнул на ссылку запуска шифровальщика», — полагает руководитель отдела аналитики компании «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев.
Он добавил, что если бы вредоносная программа стояла на компьютере пользователя, то хакерам не пришлось бы прибегать к таким уловкам, заманивая на свои сайты.
Эксперты советуют не реагировать на такие спам-сообщения. Если каким-то образом злоумышленнику удалось получить порнокомпромат, он найдет способ предъявить пользователю четкие доказательства без всяких ссылок.
310