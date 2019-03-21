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Самой массовой вредоносной рассылкой стал порнокомпромат

310
#спам

Самой массовой вредоносной рассылкой по итогам 2018 года стал порнокомпромат. 

Эксперты рассказали «Известиям» как поступить, если на почту пришел такой спам. 

Как правило человеку приходит письмо, в котором рассказывается, что у хакеров есть компромат на него — скриншоты просматриваемых странниц порносайтов и фото с вебкамеры компьютера, полученных с помощью якобы вирусной программы и предлагается пройти по ссылке, чтобы убедиться в этом. 

Если кликнуть ссылку, в систему компьютера загрузится вирус шифровальщика, который закроет доступ к хранящимся на нем данным. После этого с пользователя начнут вымогать деньги за возвращение доступа. 

«Никакого компромата нет, это просто уловка, чтобы пользователь кликнул на ссылку запуска шифровальщика», — полагает руководитель отдела аналитики компании «СёрчИнформ» Алексей Парфентьев. 

Он добавил, что если бы вредоносная программа стояла на компьютере пользователя, то хакерам не пришлось бы прибегать к таким уловкам, заманивая на свои сайты. 

Эксперты советуют не реагировать на такие спам-сообщения. Если каким-то образом злоумышленнику удалось получить порнокомпромат, он найдет способ предъявить пользователю четкие доказательства без всяких ссылок. 
310
#спам

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