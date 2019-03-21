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Самые низкие зарплаты были у кожевников и текстильщиков
По данным статистики, средняя номинальная зарплата в Липецкой области за январь составила 31 009 рублей. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с январем 2018 года на 1,3%.
Самая низкая заработная плата (от 33 – до 59% от среднеобластного уровня) сложилась у кожевников, текстильщиков, работников гостиниц и предприятий общественного питания; на предприятиях по производству одежды.
Заработная плата работников сельского хозяйства в январе составила 95% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 80% и 95% соответственно от среднеобластного уровня.
Просроченная задолженность по заработной плате на 1 марта отсутствовала, сообщает Липецкстат.
обещали среднюю по региону
Липчанин
Александр Баранов
Серый
Уважаемый "Город 48"
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