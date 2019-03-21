Экономика

сегодня, 12:29

Самые низкие зарплаты были у кожевников и текстильщиков

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#зарплата
Самые низкие зарплаты были у кожевников и текстильщиков

По данным статистики, средняя номинальная зарплата в Липецкой области за январь составила 31 009 рублей. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с январем 2018 года на 1,3%. 

Наиболее высокие зарплаты оказались у работников табачных предприятий, металлургов,  энергетиков, полиграфистов, занятых в производстве бумаги, электрооборудования, химических веществ, прочих транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, медикаментов, добыче полезных ископаемых. Разрыв между их заработком и средним по области составил 2,5-1,1 раза.  

Самая низкая заработная плата (от 33 – до 59% от среднеобластного уровня) сложилась у кожевников, текстильщиков, работников  гостиниц и предприятий общественного питания; на предприятиях по производству одежды. 

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе составила 95% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 80% и 95% соответственно от среднеобластного уровня. 

Просроченная задолженность по заработной плате на 1 марта отсутствовала, сообщает Липецкстат.  
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#зарплата

Комментарии (6)

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обещали среднюю по региону

29 минут назад
24800 у учителей ???? на 2 ставки
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Липчанин

сегодня, 13:49
У нас, девелоперов, в среднем по 70 000 руб. в месяц
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Александр Баранов

сегодня, 13:48
Уважаемый "Город 48", да писали уже с 1 апреля.
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Серый

сегодня, 13:27
Г48, а какая зарплата у сотрудников СМИ в Липецке.
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Уважаемый "Город 48"

сегодня, 12:47
известно уже, когда начнут ходить садоводческие маршруты?
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ПОЛНЫЙ

сегодня, 12:37
Бред.
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