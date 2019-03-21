Самые низкие зарплаты были у кожевников и текстильщиков

По данным статистики, средняя номинальная зарплата в Липецкой области за январь составила 31 009 рублей. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с январем 2018 года на 1,3%.

Наиболее высокие зарплаты оказались у работников табачных предприятий, металлургов, энергетиков, полиграфистов, занятых в производстве бумаги, электрооборудования, химических веществ, прочих транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, медикаментов, добыче полезных ископаемых. Разрыв между их заработком и средним по области составил 2,5-1,1 раза.



Самая низкая заработная плата (от 33 – до 59% от среднеобластного уровня) сложилась у кожевников, текстильщиков, работников гостиниц и предприятий общественного питания; на предприятиях по производству одежды.



Заработная плата работников сельского хозяйства в январе составила 95% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 80% и 95% соответственно от среднеобластного уровня.



Просроченная задолженность по заработной плате на 1 марта отсутствовала, сообщает Липецкстат.

