Происшествия

сегодня, 12:13

Убийцы белорусского дальнобойщика Игоря Кнороза предстали перед судом

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#дальнобойщик #убийство #Кнороз
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Убийцы белорусского дальнобойщика Игоря Кнороза предстали перед судом

Сгоревшие останки Игоря Кнороза были обнаружены в Липецкой области 20 октября 2016 года

Об этом страшном преступлении GOROD48 сообщал осенью 2016 года, преступники были задержаны. 

Как сообщает СУ СК России по Тамбовской области, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Республики Дагестан, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство),  ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), и его 20-летнему знакомому, осужденному за совершение разбойного нападения (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 52-летний осужденный предложил своему знакомому, переехать к нему в бытовку на территории Московской области и совершать вместе с ним разбойные нападения на водителей большегрузов. Для этого у него уже имелись незаконно приобретенные пистолет конструкции Макарова, автомат Калашникова и документы на транспортные средства. Осенью 2016 года они неоднократно выезжали в различные субъекты РФ  с целью поиска на дорогах автомобиля, соответствующего имевшимся у них документам.

20 октября 2016 года во время очередного выезда на стоянке вблизи автодороги «Тамбов-Орел» на территории  Липецкой области они подошли к автомобилю  марки «Volvo FH» и попросили водителя выйти, после чего 52-летний осужденный произвел в него несколько выстрелов и нанёс удары по голове металлическим ключом. Далее на своем автомобиле они вывезли тело потерпевшего в лесополосу рядом с автодорогой М-6 «Каспий» в Мичуринском районе, вернулись к месту нападения, завладели управляемым им автомобилем с прицепом и грузом в нем, и скрылись с места преступления. Общая сумма похищенного имущества составила более 7,5 миллионов рублей. Впоследствии груз организатор преступлений сбыл как металлолом, а автомобиль поставил на длительную стоянку на территории Московской области.

Потерпевший – 33-летний водитель крупной транспортной компании Республики Беларусь, перевозивший металлоконструкции в Республику Казахстан. Во время последнего звонка родственникам он сообщил, что находится в Липецкой области, после чего  на связь с ними больше не выходил, в связи с чем они обратились в правоохранительные органы.

Приговором суда основному фигуранту назначено наказание в  виде 21 года лишения свободы, а его подельнику – 9 лет лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
8 3048
#дальнобойщик #убийство #Кнороз
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Комментарии (8)

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вв

сегодня, 16:00
РАССТРЕЛЯТЬ ИЗ ЕГО ЖЕ ПИСТОЛЕТА .....а не кормить всю жизнь ....
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суд

сегодня, 15:08
этих шакалов надо было в печь закинуть а не в тюрьмы за счет налогоплательщиков сажать
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меч

сегодня, 12:58
Весь род этогокозла под топор
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гость

сегодня, 12:43
Отпетушитель, клоун не смешно уже давно,мозгов не хватает новое придумать!
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Жители

сегодня, 12:40
Рашка страна рабов,воров и бандитов
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Отпетушитель

сегодня, 12:34
и отпетушить!!!
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вольдемар

сегодня, 12:33
заголовок бы подправили...
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Соседка

сегодня, 12:30
Опять проблемы с русским языком...
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