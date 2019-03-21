Происшествия

14 минут назад

Липчанка ищет сбившего ее на переходе водителя

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#авария #ДТП
Липчанка ищет сбившего ее на переходе водителя

Автомобилист скрылся с места ДТП.

Липчанка Татьяна намерена разыскать сбившего ее на пешеходном переходе водителя и добиться для него наказания. «Сейчас я выжила, но из-за таких лихачей кто-то может потерять жизнь», считает Татьяна.

- Вчера вечером я шла пешком с работы. Примерно в 18:50 — 19:05 я переходила дорогу на улице Неделина, в районе «Петровского рынка». Я практически перешла дорогу по переходу. И тут на меня вылетел автомобиль — темно-вишневая «14-ая» или «девятка». Кажется, он хотел меня объехать, но у него это не получилось. Меня сбила задняя часть машины. Я упала. Машина остановилась, а потом снова рванула в сторону ГИБДД. Ко мне бросился охранник банка, который все видел. Увидеть номера автомобиля мы не успели, удалось только сфотографировать уезжающую машину, - рассказала GOROD48 Татьяна. - Я сообщила о случившемся в автоинспекцию. К счастью, у меня ничего не сломано: только сильные ушибы.

Татьяна просит всех, кто стал свидетелем аварии или проезжал мимо с включенным регистратором, написать ей.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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весёлый

2 минуты назад
Надо найти ,наверное любовь с первого взгляда или вся в кредитах
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