56-летний мужчина вышел на дорогу и попал под «Опель»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 марта в селе Долгоруково 51-летний водитель «Опеля» сбил 56-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. С травмами его госпитализировали.



Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1291 нарушение ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей.



За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 43 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 869 случаев превышения скорости.



Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

