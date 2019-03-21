Происшествия

27 минут назад

56-летний мужчина вышел на дорогу и попал под «Опель»

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#авария #ДТП
56-летний мужчина вышел на дорогу и попал под «Опель»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 марта в селе Долгоруково 51-летний водитель «Опеля» сбил 56-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. С травмами его госпитализировали. 

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1291 нарушение ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 43 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 869 случаев превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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