Происшествия
27 минут назад
56-летний мужчина вышел на дорогу и попал под «Опель»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 марта в селе Долгоруково 51-летний водитель «Опеля» сбил 56-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть. С травмами его госпитализировали.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1291 нарушение ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 43 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 869 случаев превышения скорости.
Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1291 нарушение ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 6 водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 43 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 869 случаев превышения скорости.
Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.