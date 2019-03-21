Мужчина пригрозил продавщице магазина топорищем

Разбой произошел в селе Хлевное.

Задонский районный суд вынес приговор обвиняемому в разбое мужчине. Ранее он был судим в Воронеже за аналогичное преступление. Разбойник освободился из колонии летом 2017 года.



На новое преступление мужчина решился днем 23 ноября 2018 года. Выпив для храбрости, он зашел в магазин «Одна цена» на улице Свободы в Хлевном. Мужчина взял с прилавка магазина топорище и пригрозил им продавщице со словами: «Давай деньги из кассы, а то убью». Продавщица достала из кассы 2 900 рублей и отдала их преступнику. Мужчина скрылся с места преступления. Но его задержали в тот же день. Еще до суда мужчина признался в разбое.



Суд вынес обвинительный приговор. Преступника отправили в колонию строгого режима на 3,5 года.



Фото: i3.guns.ru