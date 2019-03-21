Водитель проигнорировал светофор на кольцевой развязке

Он пронесся на красный свет.

Очередное нарушение правил движения на липецких дорогах попало на видеорегистратор. Водитель «ВАЗ-21099» проигнорировал требования светофора и пронесся на красный сигнал светофора на перекрестке у Кольцевой.





За такую спешку водителя могут привлечь к административной ответственности. Наказание за проезд на красный свет — штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода.