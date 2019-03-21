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Водитель проигнорировал светофор на кольцевой развязке

5 911
#светофор #нарушение ПДД
Водитель проигнорировал светофор на кольцевой развязке

Он пронесся на красный свет.

Очередное нарушение правил движения на липецких дорогах попало на видеорегистратор. Водитель «ВАЗ-21099» проигнорировал требования светофора и пронесся на красный сигнал светофора на перекрестке у Кольцевой.


За такую спешку водителя могут привлечь к административной ответственности. Наказание за проезд на красный свет — штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода.
5 911
#светофор #нарушение ПДД

Комментарии (5)

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ZZZZZ

4 минуты назад
Ну снимать нарушения конечно неплохо, но зачем их тут то публиковать - надо сразу в ГИБДД слать для штрафа.
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!!!

23 минуты назад
Деньги от штрафов нужно направить на дотации транспорта и работы его в ночное время 21 век крупный промышленный город не имеет ночных автобусов ПОЗОР! Липецку нужно всего-то пару маршрутов трамвай №1 авт №1т, №24а, №28а, и №30. В городе уже работают круглосуточные аптеки круглосуточные магазины а добраться до них только на такси ??? Липецк дотирует садоводческие маршруты на миллионы а городские не могут сделать 24 часа? там всего то по 2 автобуса на линии из мной перечисленных да интревал будет 45-50 мин но зато люди будут знать что ходит транспорт обязательно нужен круглосуточный транспорт и таблички по примеру трамваев с конкретным временим проезда той или иной ост в ночное время нет пробок а значит соблюдать график будет не сложно.
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гостья

44 минуты назад
с одной стороны я против нарушения ПДД, а с другой уже надоели со своими съемками. Такое ощущение, что снять на телефон кого-то или что-то - это главная цель жизни у большинства стала
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Алкан с пятнадцатого

49 минут назад
Вот кандом!
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липчанин

51 минуту назад
И ЧТО ЗА НОВОСТЬ? ГОРОД 48 ВАМ БОЛЬШЕ ОПУБЛИКОВАТЬ НЕЧЕГО?ЛУЧШЕ ОШИБКИ СВОИ ПРОВЕРЯЛИ БЫ, А ТОТ КТО СНЯЛ ЛУЧШЕ БЫ СВОЙ ГОСНОМЕР ВЫЛОЖИЛ НА ОБСУЖДЕНИЕ
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