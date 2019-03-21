Общество
сегодня, 09:05
Липчан приглашают на мастер-класс актеров и спектакли
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Вход на мероприятия свободный.
Липецкая область станет одним из регионов-участников Всероссийской акции «Культурный минимум», сообщает региональное управление молодежной политики. Ее проводят с 25 по 29 марта в честь Международного дня театра.
Гостей «Культурного минимума» ждут театральные спектакли, экскурсии, творческие встречи, квесты и мастер-классы. Участие в них — свободное, но нужно оставить предварительную заявку. Можно выбрать посещение телеспектакля «Кровавая свадьба» в ГДМ «Октябрь» (25 марта), сходить на экскурсию в кукольный театр (26 марта) или театр драмы (28 марта). 27 марта в ГДМ «Октябрь» липчан ждут на всероссийскую игру «Риск», 29 марта в ДК «Сокол» проведут мастер-класс по актерскому мастерству. Программа «Культурного минимума» закроется посещением спектакля «Тартюф» в театре драмы им.Л.Н.Толстого.
Международный день театра - профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
Гостей «Культурного минимума» ждут театральные спектакли, экскурсии, творческие встречи, квесты и мастер-классы. Участие в них — свободное, но нужно оставить предварительную заявку. Можно выбрать посещение телеспектакля «Кровавая свадьба» в ГДМ «Октябрь» (25 марта), сходить на экскурсию в кукольный театр (26 марта) или театр драмы (28 марта). 27 марта в ГДМ «Октябрь» липчан ждут на всероссийскую игру «Риск», 29 марта в ДК «Сокол» проведут мастер-класс по актерскому мастерству. Программа «Культурного минимума» закроется посещением спектакля «Тартюф» в театре драмы им.Л.Н.Толстого.
Международный день театра - профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
8 396
Коммунист
Кто тут гейша?
НЕ ПАТРИОТ
Кто тут гейша?
НЕ ПАТРИОТ
Геша
Мотя
НЕ ПАТРИОТ