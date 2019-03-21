Общество

сегодня, 09:05

Липчан приглашают на мастер-класс актеров и спектакли

8 396
#день театра
Липчан приглашают на мастер-класс актеров и спектакли

Вход на мероприятия свободный.

Липецкая область станет одним из регионов-участников Всероссийской акции «Культурный минимум», сообщает региональное управление молодежной политики. Ее проводят с 25 по 29 марта в честь Международного дня театра.

Гостей «Культурного минимума» ждут театральные спектакли, экскурсии, творческие встречи, квесты и мастер-классы. Участие в них — свободное, но нужно оставить предварительную заявку. Можно выбрать посещение телеспектакля «Кровавая свадьба» в ГДМ «Октябрь» (25 марта), сходить на экскурсию в кукольный театр (26 марта) или театр драмы (28 марта). 27 марта в ГДМ «Октябрь» липчан ждут на всероссийскую игру «Риск», 29 марта в ДК «Сокол» проведут мастер-класс по актерскому мастерству. Программа «Культурного минимума» закроется посещением спектакля «Тартюф» в театре драмы им.Л.Н.Толстого.

Международный день театра - профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».
8 396
#день театра

Комментарии (8)

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Коммунист

1 минуту назад
НЕ ПАТРИОТ, "Любите искусство в себе" (К. С. Станиславский)
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Кто тут гейша?

6 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, Я не пацреот и лавеха есть у меня.Поэтому,плитку сам перекладывай.А я хочу гейшу.
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НЕ ПАТРИОТ

14 минут назад
Кто тут гейша?, - ты уже заказал. - Перекладываешь ВСЮ плитку от Театральной площади до театра и вокруг. Получишь 30 коп/кв. м., но, как истинный поцреот, можешь уложить всю плитку БЕСПЛАТНО, как это было на субботниках. Родина твой самоотверженный труд не забудет!!!!!!!!
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Кто тут гейша?

26 минут назад
Сколько стоишь,хочу заказать.
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 10:05
ГеЙша, что, всю??? Иди, грамотный поцреотишко и перекладывай снизу от Театральной площади вместе со ступенями!
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Геша

сегодня, 09:34
НЕ ПАТРИОТ, Ну ты и безрамотный, либераст. Плитку не чинят, а перекладывают.
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Мотя

сегодня, 09:20
Отличная идея
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НЕ ПАТРИОТ

сегодня, 09:16
Плитку-то у театра починили?
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