Происшествия

сегодня, 08:26

Аварию на перекрестке записала уличная камера

1 1580
#авария #ДТП
Аварию на перекрестке записала уличная камера

Машины столкнулись на пересечении улиц Плеханова и Гагарина.

Два легковых автомобиля вчера днем столкнулись на перекрестке Гагарина-Плеханова. Обзор участникам движения перекрыл маневр автобуса. Водители не заметили друг друга и не смогли разъехаться. Момент столкновения попал на запись уличной камеры.


Стоит заметить, что недавно там же столкнулись легковой автомобиль и автобус.
1 1580
#авария #ДТП

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Физкультурник

51 минуту назад
Балбес на уазике пёр излишне самоуверенно
ответить

Еще в рубрике

Липчанка ищет сбившего ее на переходе водителя
#авария #ДТП
1
Липчанка ищет сбившего ее на переходе водителя

12 минут назад

Происшествия
56-летний мужчина вышел на дорогу и попал под «Опель»
#авария #ДТП
56-летний мужчина вышел на дорогу и попал под «Опель»

26 минут назад

Происшествия
Мужчина пригрозил продавщице магазина топорищем
#разбой
1
Мужчина пригрозил продавщице магазина топорищем

28 минут назад

Происшествия
Двое липчан с помощью автоподстав обманывали страховые компании
#мошенничество
22
Двое липчан с помощью автоподстав обманывали страховые компании

сегодня, 07:33

Происшествия
Липчанин разбил дверь супермаркета и украл продукты
#грабеж
5
Липчанин разбил дверь супермаркета и украл продукты

сегодня, 07:21

Происшествия
Липчанин напал с ломом на гостей и родственников - суд дал ему 13 лет строгого режима
#убийство
14
Липчанин напал с ломом на гостей и родственников - суд дал ему 13 лет строгого режима

вчера, 16:46

Происшествия