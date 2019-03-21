Происшествия
сегодня, 08:26
Аварию на перекрестке записала уличная камера
Машины столкнулись на пересечении улиц Плеханова и Гагарина.
Два легковых автомобиля вчера днем столкнулись на перекрестке Гагарина-Плеханова. Обзор участникам движения перекрыл маневр автобуса. Водители не заметили друг друга и не смогли разъехаться. Момент столкновения попал на запись уличной камеры.
Стоит заметить, что недавно там же столкнулись легковой автомобиль и автобус.
Стоит заметить, что недавно там же столкнулись легковой автомобиль и автобус.
Физкультурник