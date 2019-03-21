Общество

сегодня, 08:22

Липчан ждут на «Модный уикенд»

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#показ мод #книги
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Липчан ждут на «Модный уикенд»

Акция состоится 20 апреля.

Вечером 20 апреля в липецкой областной научной библиотеке состоится традиционная весенняя акция «Модный уикенд». Показ мод запланирован с 20 до 23 часов, сообщают организаторы.

В этом году показ мод и книг откроет всероссийскую акцию «Библионочь» и пройдет под аккомпанемент Липецкого симфонического оркестра, а все коллекции, исполненные дизайнерами, будут посвящены пьесам классической или современной драматургии. Вход свободный.

«Модный уикенд» - ежегодная акция в Областной научной библиотекой. Она призвана объединить такие разные и несопоставимые, на первый взгляд, понятия, как мода и книга.
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#показ мод #книги
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Комментарии (5)

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Писец

6 минут назад
Мода!!!! дом Армани просто плачет!
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Дипектор, прочитай!

16 минут назад
Уважаемая редакция! Читайте сначала, что пишите, хорошо читайте, а потом нажимайте опубликовать! Позор! Куда Ваше руководство смотри, в каждой новости ошибки!
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СССР

сегодня, 09:59
А это картинка какого года? очень похоже на 1970-е... Мода идёт по кругу или фантазия атрофировалась?
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мистер

сегодня, 09:35
.название конкурса можно поменять-- "СССР-навсегда! "
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На фото

сегодня, 09:32
Колхоз какой то . Лучше не позорится.
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