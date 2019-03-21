Общество
сегодня, 08:22
Липчан ждут на «Модный уикенд»
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Акция состоится 20 апреля.
Вечером 20 апреля в липецкой областной научной библиотеке состоится традиционная весенняя акция «Модный уикенд». Показ мод запланирован с 20 до 23 часов, сообщают организаторы.
В этом году показ мод и книг откроет всероссийскую акцию «Библионочь» и пройдет под аккомпанемент Липецкого симфонического оркестра, а все коллекции, исполненные дизайнерами, будут посвящены пьесам классической или современной драматургии. Вход свободный.
«Модный уикенд» - ежегодная акция в Областной научной библиотекой. Она призвана объединить такие разные и несопоставимые, на первый взгляд, понятия, как мода и книга.
В этом году показ мод и книг откроет всероссийскую акцию «Библионочь» и пройдет под аккомпанемент Липецкого симфонического оркестра, а все коллекции, исполненные дизайнерами, будут посвящены пьесам классической или современной драматургии. Вход свободный.
«Модный уикенд» - ежегодная акция в Областной научной библиотекой. Она призвана объединить такие разные и несопоставимые, на первый взгляд, понятия, как мода и книга.
5 1092
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