Липчан ждут на «Модный уикенд»

Акция состоится 20 апреля.

Вечером 20 апреля в липецкой областной научной библиотеке состоится традиционная весенняя акция «Модный уикенд». Показ мод запланирован с 20 до 23 часов, сообщают организаторы.



В этом году показ мод и книг откроет всероссийскую акцию «Библионочь» и пройдет под аккомпанемент Липецкого симфонического оркестра, а все коллекции, исполненные дизайнерами, будут посвящены пьесам классической или современной драматургии. Вход свободный.



«Модный уикенд» - ежегодная акция в Областной научной библиотекой. Она призвана объединить такие разные и несопоставимые, на первый взгляд, понятия, как мода и книга.