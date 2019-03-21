сегодня, 07:21
Липчанин разбил дверь супермаркета и украл продукты
Сотрудники Росгвардии задержали грабителя.
В Липецке на улице Космонавтов ограбили сетевой супермаркет. Как сообщает пресс- служба Управления Росгвардии по Липецкой области, наряд вневедомственной охраны обнаружил у магазина мужчину, который повредил стекло входной двери магазина и открыто похитил товары общей стоимостью более 6 тысяч рублей. Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан по горячим следам и доставлен в территориальный отдел полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
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