Липчанин разбил дверь супермаркета и украл продукты

Сотрудники Росгвардии задержали грабителя.

В Липецке на улице Космонавтов ограбили сетевой супермаркет. Как сообщает пресс- служба Управления Росгвардии по Липецкой области, наряд вневедомственной охраны обнаружил у магазина мужчину, который повредил стекло входной двери магазина и открыто похитил товары общей стоимостью более 6 тысяч рублей. Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан по горячим следам и доставлен в территориальный отдел полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.