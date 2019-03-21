Происшествия

сегодня, 07:21

Липчанин разбил дверь супермаркета и украл продукты

5 1627
#грабеж
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Липчанин разбил дверь супермаркета и украл продукты

Сотрудники Росгвардии задержали грабителя.

В Липецке на улице Космонавтов ограбили сетевой супермаркет. Как сообщает пресс- служба Управления Росгвардии по Липецкой области, наряд вневедомственной охраны обнаружил у магазина мужчину, который повредил стекло входной двери магазина и открыто похитил товары общей стоимостью более 6 тысяч рублей. Злоумышленник попытался скрыться, однако был задержан по горячим следам и доставлен в территориальный отдел полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. 


5 1627
#грабеж
3

Комментарии (5)

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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

сегодня, 10:05
Скоро голодные бунты, даже не сомневаюсь,жить просто не на что ,хоть и работаю ,это просто кошмар
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Сами от лососины распухли

сегодня, 09:59
Он истомлен голодом и жаждой! Ему жарко.Ну взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину три копейки. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела
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Скоро голодные бунты

сегодня, 09:53
Скоро голодные бунты начнутся,на зарплаты ничего не купишь,при мировых ценах на все.В Австралии средняя зарплата после уплаты налогов 250 тыс руб,а минимальная 140 тыс руб после уплаты налогов.
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гость

сегодня, 08:47
Не понял, ты тупой?Написано же товары!
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Не понял

сегодня, 08:04
Что-что он украл?
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