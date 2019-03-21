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вчера, 20:19

Липецкая вечЁрка: ложная тревога, наглые автомобилисты и обманутые дольщики

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: ложная тревога, наглые автомобилисты и обманутые дольщики

Представляем вам обзор самых обсуждаемых у липчан новостей в среду, 20 марта.

«Кругом обман». Этот вывод сегодня можно было сделать, заглянув в соцсети. Сперва липчан встревожило сообщение об онанисте на лестнице к театру Толстого, потом - про расчлененный женский труп в районе поселка Тракторостроителей. Обе записи оказались фейками: ни в полиции, ни в Следственном комитете информация подтверждения не нашла.

Сегодня липчане активно обсуждали автохамов, попавших в объектив наших корреспондентов. Все кадры нового выпуска про автохамов сняты в одном-единственном дворе. Ситуация с хамскими автопарковками, на борьбу с которыми мы дружно встали вместе с читателями GOROD48, оказалась еще напряженнее, чем виделось в начале.

Не менее жаркая полемика развернулась по поводу обманутых дольщиков. Врио губернатора Игорь Артамонов побывал на трех стройплощадках проблемных домов. На стройплощадку невесть как проникли несколько ранее обманутых предыдущим застройщиком дольщиков. Люди поблагодарили врио губернатора за активное начало строительства их дома с октября прошлого года. Сейчас они верят, что получат ключи от своих квартир, возможно, в начале 2020 года, на год, кстати, ранее, чем было предусмотрено разработанной еще в прошлом году дорожной картой решения проблем липецких дольщиков.

Также в центре внимания оказалась утренняя пробка на кольце Трубного. Там все светофоры мигали желтым. Затор растянулся от перекрестка по всем четырем направлениям на несколько километров. Водители в пробке не скучали – через мобильные устройства играли в города. А тем временем аварийщики выясняли причину неполадок. Дело оказалось в коротнувшем кабеле пешеходного светофора.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (2)

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Человек

16 минут назад
Саня, И её зовут?
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Саня

сегодня, 02:38
Интересно, я один знаю имя будущего мэра? ))
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