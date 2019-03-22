Липецкие тепличные хозяйства получат максимальную мощность

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы завершила очередной цикл работ в Липецкой области — обеспечила электроэнергией третью очередь развивающегося тепличного комплекса «Елецкие овощи».

Свежие овощи к столу, как основа здорового рациона человека, необходимы круглый год, а выращивание основных огородных культур осенью и зимой в наших местах в естественных условиях невозможно. Превратить короткое черноземное лето в круглогодичное помогает досветка теплиц и организация сложных климатических систем. Такое оборудование требует бесперебойного электроснабжения. Причем тепличный комплекс может нуждаться в 100-150 МВт мощности. Столько же необходимо серьезному промышленному предприятию, например, цеху металлургического завода.







Одним из значимых направлений ФСК ЕЭС – компании, управляющей магистральным электросетями России – является обеспечение электроэнергией крупных агрохозяйств.. Сейчас идет работа более чем по 40 заявкам на электроснабжение тепличных комплексов в разных регионах страны. В сумме они получат свыше 2,5 тыс. МВт мощности – столько же потребляет крупный город.

Для ввода в строй третьей очереди «Елецких овощей» была расширена подстанция 220 кВ «Елецкая» – один из ключевых центров питания Липецкой области. На энергоообъекте установили новую линейную ячейку и выключатель 110 кВ. Это позволило увеличить выдаваемую потребителю мощность с 34 до 60 МВт. Что это значит для агропредприятия? Конечно, это ведет к увеличению его производительности, а значит, конкурентоспособности: он сможет удвоить объемы выпуска продукции до 80 тонн овощей в день.







На следующем этапе ФСК ЕЭС планирует модернизировать устройства релейной защиты и автоматики на подстанциях 220 кВ «Елецкая» и «Тербуны», что повысит надежность их работы. А всего компания обеспечит выдачу «Елецкиим овощам» до 142 МВт мощности.

Это не единственный пример взаимодействия ФСК ЕЭС с местными аграриями. Также в Липецкой области реализуются проекты энергообеспечения комплексов «Липецк Агро» и «Овощи Черноземья». Вместе с «Елецкими овощами» липецкие тепличные хозяйства получат более 350 МВт мощности – это рекордный показатель среди всех регионов России.