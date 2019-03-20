Происшествия

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Липчанин напал с ломом на гостей и родственников - суд дал ему 13 лет строгого режима

5 1925
#убийство
1
Липчанин напал с ломом на гостей и родственников - суд дал ему 13 лет строгого режима

Приговором Правобережного районного суда Липецка 37-летний мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений против личности.

В ходе следствия ему были предъявлены обвинения по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ч.1 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб), ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, все преступления совершены подсудимым в августе - сентябре 2017 года в районе Опытной станции.

В первом случае осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в дом знакомой супружеской пары и в ходе возникшего конфликта жестоко избил хозяев дома.

Через месяц, находясь в агрессивном состоянии под воздействием алкоголя, с «помощью» лома  он расправился с приехавшими к нему гостями.

В конфликт вмешались брат и жена подсудимого, пытавшиеся утихомирить вооруженного ломом и кирпичом подсудимого.

В результате все участники конфликта получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Для одного из потерпевших полученные ранения оказались смертельными, другому удалось выжить только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

После расправы над людьми разбушевавшийся дебошир стал крушить все, что попадало в поле его зрения, в т.ч. легковую машину, принадлежащую одному из гостей.

Автомобиль согласно экспертного исследования не подлежит восстановлению.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, выдвинув версию о самообороне.

Однако государственному обвинителю, квалифицированно представившему все доказательства, добытые в ходе следствия, удалось убедительно доказать несостоятельность позиции защиты.

По совокупности преступлений суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
5 1925
#убийство
1

Комментарии (5)

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Как гость
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Хлопотно это...

12 минут назад
ИЗ ТЕКСТА:,,,"В ходе следствия ему были предъявлены обвинения по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ИЗ п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)...!" Вызывает страх" сочетание :.."применение оружия или предметов используемых в качестве оружия.."! Другими словами: если у Вас дома есть в наличии: ..сковорода, молоток, отвёртка, вилка, нож кухонный, скалка, топор, лом, .. и далее .. ВЫ полноценный преступник! А если к ВАм ввалились НЕЗВАННЫЕ гости, и похоже тоже не трезвые и вооружённые БУТЫЛКАМИ( а вдруг там зажигательная смесь) ОБОРОНЯТЬСЯ НЕ МОГИ! Друзья! БЫТОВУХА ОНА И ЕСТЬ БЫТОВУХА! А вот если сложные преступления которые тянут на 13 лет "сторогача", то как сказал-бы Винни-Пух:... это Ж-Ж-Ж не спроста!
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Гость

19 минут назад
А пьяного ушлепка который сбил ребёнка на смерть и другого оставил инвалидом вы к 4.5 годам приговорили ?! Прекрасно !! Всех судей в психиатрическую лечебницу пора сослать .
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Капитан Врунгель

сегодня, 18:22
Это был старший помощник Лом.
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моте дебильной!

сегодня, 18:16
Мотя, лучше б тебя разок секанул,глядишь чуток поумнела бы
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Мотя

сегодня, 16:55
Зверем меньше. Пусть там помахает ломом и кайлом
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