Происшествия

сегодня, 16:38

Аварию на улице Неделина записала камера наблюдения

16 2990
#авария #ДТП
2
Автомобильную аварию, произошедшую сегодня днем в Липецке на улице Неделина, записала камера наблюдения.

На видео один из водителей пытается проехать перекресток с улицей Горького на зеленый сигнал светофора, но на проезжей части оказался автомобиль, выехавший со второстепенной дороги.
16 2990
#авария #ДТП
2

Комментарии (16)

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Мастеру аварий

3 минуты назад
мастер аварий, а что крался ели ели ждал для себя зелёный свет это в счёт не берётся ( выезжая на главную дорогу) . А ещё там постоянно не соблюдая размером выезжают почти на пол корпуса главной дороги и забывая при этом что дорога в низ по недельной сходится в 2 полосы.
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дед

5 минут назад
Долбо.бы,которые только и могут тапком давить,а быстро сориентироваться в нелепой ситуации мозгов маловато.
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мастер аварий

25 минут назад
тот, кто по главной ехал, похоже ну очень хотел врезаться с авто, которое выезжало с второстепенки. Вместо того, чтобы вправо уходить, прям точно выруливал вслед за авто по ходу его движения. Вырулил бы влево и не было бы аварии
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гость

32 минуты назад
роман, Где где в Пипецке!По наехала лимита районная, набрала ипотек и теперь терпите как хотите их!Они ездить учутся в Пипецке, ведь в колхозах там и права не нужны!!!
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Шарик

36 минут назад
На таких перекрестках все выезды надо делать в сторону потока, тот который двигался медленнее с правой стороны скрыл и обоих друг от друга
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ОЧЕВИДЕЦ

49 минут назад
Север, жмур там был на столбе привязаны цветы. Азер вылетел через лобовое стекло и насмерть. Собралось всё азербайджанское сообщество.
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Этот народ- неисправим!

51 минуту назад
Но еще больше поражает чувак пересекающий по диагонали пешком перекресток после аварии при потоке транспорта!!
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ОЧЕВИДЕЦ

53 минуты назад
Живу на против, там постоянно выезжают на пол дороги ( Неделина) с этого перекрёстка( спешат). А на видео ведь видно что по Неделина двигался на зелёный светофор и почти когда произошло столкновение загорелся жёлтый. Если бы не это столкновение движущийся по Неделина проехал бы без всяких нарушений, ведь ещё раз светофор заморгал когда он уже проехал пол дороги ( двигаевшейся по Неделина). Ведь там была разметка для выезда на улицу Неделина с этого переулка.
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Север

сегодня, 18:40
Там уже давно пора сделать полноценный перекрёсток.Но а пока ждём жмурау.
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Дуракам закон не писан

сегодня, 18:34
Пару дней назад тут видео такое же с этого самого перекрестка выкладывали. Да же место "встречи" и повреждения совпадают. Один шел на взлет на моргающий зеленый, другой вылез "на авось" со второстепенки. Ряды пешеходов пополнились. И это хорошо.
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