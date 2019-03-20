Происшествия
сегодня, 16:38
Аварию на улице Неделина записала камера наблюдения
Автомобильную аварию, произошедшую сегодня днем в Липецке на улице Неделина, записала камера наблюдения.
На видео один из водителей пытается проехать перекресток с улицей Горького на зеленый сигнал светофора, но на проезжей части оказался автомобиль, выехавший со второстепенной дороги.
На видео один из водителей пытается проехать перекресток с улицей Горького на зеленый сигнал светофора, но на проезжей части оказался автомобиль, выехавший со второстепенной дороги.
Мастеру аварий
дед
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гость
Шарик
ОЧЕВИДЕЦ
Этот народ- неисправим!
ОЧЕВИДЕЦ
Север
Дуракам закон не писан