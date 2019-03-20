Аварию на улице Неделина записала камера наблюдения

Автомобильную аварию, произошедшую сегодня днем в Липецке на улице Неделина, записала камера наблюдения.



На видео один из водителей пытается проехать перекресток с улицей Горького на зеленый сигнал светофора, но на проезжей части оказался автомобиль, выехавший со второстепенной дороги.

