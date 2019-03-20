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сегодня, 16:32
Российские инженеры создали летающий диск
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Российские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат с крылом в форме выпуклого диска.
Как сообщают «Известия», машину, которая весит меньше 3 кг и помещается в багажник автомобиля, можно будет использовать для доставки небольших грузов, а также осмотра трубопроводов и линий электропередачи.
Конструкция дископлана позволяет ему взлетать под углом 17–20 градусов. Это вдвое больше, чем у аппаратов с плоским крылом. Кроме того, новая модель значительно устойчивее, чем те, которые используются сейчас, рассказал ведущий инженер РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Хорен Туманян.
Дископлан может развивать скорость до 110 км/ч и держаться в воздухе до 4–5 часов при движении на бензиновом двигателе или до часа на ионно-литиевой батарее. При потере связи с передатчиком, задающим ему координаты, аппарат автоматически возвращается в точку запуска.
Конструкция дископлана позволяет ему взлетать под углом 17–20 градусов. Это вдвое больше, чем у аппаратов с плоским крылом. Кроме того, новая модель значительно устойчивее, чем те, которые используются сейчас, рассказал ведущий инженер РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Хорен Туманян.
Дископлан может развивать скорость до 110 км/ч и держаться в воздухе до 4–5 часов при движении на бензиновом двигателе или до часа на ионно-литиевой батарее. При потере связи с передатчиком, задающим ему координаты, аппарат автоматически возвращается в точку запуска.
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