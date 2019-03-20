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Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

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#материнский капитал

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. 

Подготовка соответствующих предложений занесена в план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились «Известия»

Идея рассматривается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который рассчитан до 2024 года. Предложения подготовят к III кварталу текущего года. 

В случае продления программы деньги на выплату необходимо закладывать в бюджет 2024–2027 годов. 

В Экспертном совете при правительстве РФ подсчитали, что из-за демографической ямы 1990-х годов число женщин, претендующих на маткапитал, может сократиться на 30% в ближайшие годы. Освободившиеся средства эксперты предлагают потратить на увеличение суммы выплат или введение капитала на третьего ребенка. 
310
#материнский капитал

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