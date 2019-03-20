В АО «Свой дом» - новый руководитель

Его возглавила бывший начальник сметно-технического отдела ОБУ «УКС Липецкой области»

На смену Владимиру Тучкову пришла Юлия Данилина - теперь она является руководителем АО «Свой дом»



Юлия Данилина родилась в 1982 году. Закончила 33-ю школу в Липецке, а в 2004 году - ЛГТУ по специальности «промышленное и гражданское строительство».



После окончания вуза стала работать по специальности в ООО «Отделстрой №1 треста «Липецкстрой». В 2009 году перешла в ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области» на должность инженера-сметчика. Последняя должность - начальник сметно-технического отдела ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области».



62-летний Владимир Тучков, возглавлявший АО «Свой дом» с января 2016 года после ухода с должности вице-мэра Липецка, оставил пост руководителя АО «по собственному желанию».