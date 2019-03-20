Общество

сегодня, 16:29

В АО «Свой дом» - новый руководитель

54 5045
#строительство
2
В АО «Свой дом» - новый руководитель

Его возглавила бывший начальник сметно-технического отдела ОБУ «УКС Липецкой области»

На смену Владимиру Тучкову пришла Юлия Данилина - теперь она является руководителем АО «Свой дом»

Юлия Данилина родилась в 1982 году. Закончила 33-ю школу в Липецке, а в 2004 году - ЛГТУ по специальности «промышленное и гражданское строительство».

После окончания вуза стала работать по специальности в ООО «Отделстрой №1 треста «Липецкстрой». В 2009 году перешла в ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области» на должность инженера-сметчика. Последняя должность - начальник сметно-технического отдела ОБУ «Управление капитального строительства Липецкой области».

62-летний Владимир Тучков, возглавлявший АО «Свой дом» с января 2016 года после ухода с должности вице-мэра Липецка, оставил пост руководителя АО «по собственному желанию».
54 5045
#строительство
2

Комментарии (54)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да точно

1 минуту назад
потаскают чуть чуть по простому тебе же не привыкать
ответить

я

6 минут назад
Вася, Облом, Васе. Она замужем и дети есть.
ответить

Одно, другому не мешает,

9 минут назад
Нужно же,
ответить

А при чем здесь врачи?

16 минут назад
лика,
ответить

Да,не от большого,

18 минут назад
лика, а от очень большого
ответить

лика

21 минуту назад
Юля на дураков врачи не обижаются. Дерзай у тебя все получится .А пишут всякие гадости не от большого ума
ответить

сладкий

24 минуты назад
ванга, Ага,вагинально-оральные управленцы!
ответить

Не ОБУ, а ОКУ

24 минуты назад
А женщину жалко, навешают на неё дел всяких
ответить

ванга

30 минут назад
Вот и мэром Липецка скоро станет женщина, ждите.
ответить

Нужно же

37 минут назад
кого то драть не дрочить же
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Больничные оформлялись с нарушениями реже
#больничный лист
1
Больничные оформлялись с нарушениями реже

сегодня, 16:27

Общество
«Не двор, а наказание…» (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
80
«Не двор, а наказание…» (ФОТО)

сегодня, 14:23

Общество
Глава Данкова заподозрил горожан в диверсии
#аварийное жилье
62
Глава Данкова заподозрил горожан в диверсии

сегодня, 13:47

Общество
В Липецке запретили продавать алкоголь в магазине, вход в который прилегал к мусорке
#Суд #алкоголь #лицензия
9
В Липецке запретили продавать алкоголь в магазине, вход в который прилегал к мусорке

сегодня, 13:42

Общество
Паводок в Липецк маловероятен
#паводок #прогноз
8
Паводок в Липецк маловероятен

сегодня, 13:24

Общество
Первая группа обманутых дольщиков получит ключи от квартир в Липецке уже в мае
#дольщики #Игорь Артамонов
71
Первая группа обманутых дольщиков получит ключи от квартир в Липецке уже в мае

сегодня, 12:49

Общество