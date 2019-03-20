В Липецкой области сыро, туманно и до +6

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов циклона с Атлантики — они принесут с собой небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.



Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 2 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. 23 марта регион окажется в тылу циклона — ожидается усиление северного ветра, порывы могут достигать 19 м/сек.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки: ночью в виде мокрого снега и снега, а днем в виде мокрого снега и дождя, туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем составит от 1 до 6 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дождь и снег, днем без осадков. Температура ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.



День 21 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +14 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 24 градуса мороза.



