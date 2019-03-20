Больничные оформлялись с нарушениями реже

104,4 тыс. листков нетрудоспособности проверили в прошлом году в ходе проведения экспертизы временной нетрудоспособности. С нарушениями оказались оформлены 687 документов или 0,7%, отметили в Липецком региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

По выявленным нарушениям порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности к медицинским организациям были предъявлены финансовые претензии по пособиям, выплаченным застрахованным гражданам за счет средств социального страхования, на сумму 454,4 тыс. рублей.

По итогам 2017 года были проверены почти 98,9 тыс. листков нетрудоспособности, где нарушения выявлены в 853 документах, что составило 0,9%.

Всего в 2018 году в региональное отделение для оплаты поступило 212,8 тыс листков нетрудоспособности, из них 122,2 тыс. - в форме электронного документа. Во внедрении электронного листка нетрудоспособности участвуют 59 медицинских организаций, 49 из которых государственные и 10 частные. Всего в Липецкой области в 2018 году насчитывалось 88 медицинских организаций, выдающих листки нетрудоспособности.