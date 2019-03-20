Промышленное производство в Липецкой области выросло на 3,4%

За два месяца в Липецкой области заметно выросли работы по ремонту и монтажу машин и оборудования, а также производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов и сократилось — производство одежды.



Промышленное производства в январе-феврале выросло в Липецкой области на 3,4% - это выше, чем в целом по стране (+2,6%).



Незначительно, всего на 0,6% вырос индекс промышленного производства предприятий по добыче полезных ископаемых, на 9,1% - организаций, занимающихся водоснабжением, водоотведением, по сбору и утилизации отходов.



Обрабатывающие производства добавили с начала года 4,6%. В этой сфере выросло по сравнению с прошлым годом производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов (+76,7%), работы по ремонту и монтажу машин и оборудования (+62,5%), производство готовых металлических изделий (+61,3%). Производство кожи и изделий из кожи увеличилось на 22,4%, изделий из дерева и пробки (кроме мебели) — на 20,9%, лекарств и медицинских изделий — на 12,9%. Практически не изменилось производство резиновых и пластмассовых изделий (+0,5%) и металлургическое (+0,8%). Вместе с тем упало производство одежды (-17,5%), неметаллической минеральной продукции (-11,1%), напитков (-8,5%).



Кроме того, в сфере обеспечения электроэнергией, паром и газом предприятия потеряли по итогам первых двух месяцев 1,6%, сообщает Липецкстат.



