Экономика

сегодня, 16:23

Промышленное производство в Липецкой области выросло на 3,4%

10 524
#производство
Промышленное производство в Липецкой области выросло на 3,4%

За два месяца в Липецкой области заметно выросли работы по ремонту и монтажу машин и оборудования, а также производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов и сократилось — производство одежды.

Промышленное производства в январе-феврале выросло в Липецкой области на 3,4% - это выше, чем в целом по стране (+2,6%). 

Незначительно, всего на 0,6% вырос индекс промышленного производства предприятий по добыче полезных ископаемых, на 9,1% - организаций, занимающихся водоснабжением, водоотведением, по сбору и утилизации отходов. 

Обрабатывающие производства добавили с начала года 4,6%. В этой сфере выросло по сравнению с прошлым годом производство транспортных средств, прицепов и полуприцепов (+76,7%), работы по ремонту и монтажу машин и оборудования (+62,5%), производство готовых металлических изделий (+61,3%). Производство кожи и изделий из кожи увеличилось на 22,4%, изделий из дерева и пробки (кроме мебели) — на 20,9%, лекарств и медицинских изделий — на 12,9%. Практически не изменилось производство резиновых и пластмассовых изделий (+0,5%) и металлургическое (+0,8%). Вместе с тем упало производство одежды (-17,5%), неметаллической минеральной продукции (-11,1%), напитков (-8,5%).

Кроме того, в сфере обеспечения электроэнергией, паром и газом предприятия потеряли по итогам первых двух месяцев 1,6%, сообщает Липецкстат. 

10 524
#производство

Комментарии (10)

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Лида

14 минут назад
Натуральная ложь
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Батя

37 минут назад
Что по зобоящику сказки рассказывают что здесь! Кроме налогов и цен не выросло ничего ,люди на это производстао на работу ходят.
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Мы из Ельца

41 минуту назад
Кому они лапшу на уши вешают?достойную работу и зарплату в области имеют 5процентов трудоспособного населения.
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Милая Оксана

сегодня, 18:57
Производство деревянных макинтошей выросло !
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Рикитави

сегодня, 18:47
Где деньги, Зин.....
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tt

сегодня, 17:29
Полная брехня!!!
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дзен

сегодня, 17:23
Полная брехня экономика в ступоре.
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Красава

сегодня, 17:18
Калдырь, впрочем как всегда.
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Калдырь

сегодня, 17:08
Скоро производство электричества в липецке увеличится. Только у нас в жемчужине будут добывать электричество на очистных сооружениях из кала. В тот район нужно срочно проложить ветку воздушного метро или скоростного трамвая. Ведь от туристов, желающих посмотреть это детище технического прогресса не будет отбоя.
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???

сегодня, 17:07
В измеряют промышленное производство? В рублях? Но инфляция сьедает, а где же рост?
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