В России

сегодня, 16:15

Разозлившийся на мать мужчина «заминировал» торговый центр

324
#телефонный терроризм

33-летний житель Новокузнецка повздорил с матерью и решил проучить ее. Для этого обиженный злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о минировании ТЦ, где работала женщина.

Как сообщает VSE42.RU, инцидент произошел в январе текущего года. Правоохранители выехали в один из торговых центров Новоильинского района города. В результате сообщение не подтвердилось.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина признался, что пошел на преступление, разозлившись на мать за отказ одолжить деньги.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд приговорил фигуранта к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
324
#телефонный терроризм

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#изобретиения
Российские инженеры создали летающий диск

сегодня, 16:32

В России
#материнский капитал
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

сегодня, 16:31

В России
Пропавшего пенсионера нашли с обглоданным лицом
#пропавший без вести
Пропавшего пенсионера нашли с обглоданным лицом

сегодня, 15:31

В России
Охранник школы показал свои половые органы младшекласснице
#развращение
1
Охранник школы показал свои половые органы младшекласснице

сегодня, 15:23

В России
Елена Ваенга отменила концерты
#Ваенга #шоу
Елена Ваенга отменила концерты

сегодня, 14:55

В России
Уже летом можно будет снимать наличные с карты в кассе магазина
#наличные #карта #касса
Уже летом можно будет снимать наличные с карты в кассе магазина

сегодня, 14:49

В России