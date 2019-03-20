Разозлившийся на мать мужчина «заминировал» торговый центр

33-летний житель Новокузнецка повздорил с матерью и решил проучить ее. Для этого обиженный злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о минировании ТЦ, где работала женщина.





Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина признался, что пошел на преступление, разозлившись на мать за отказ одолжить деньги.



В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд приговорил фигуранта к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.

Как сообщает VSE42.RU , инцидент произошел в январе текущего года. Правоохранители выехали в один из торговых центров Новоильинского района города. В результате сообщение не подтвердилось.Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина признался, что пошел на преступление, разозлившись на мать за отказ одолжить деньги.В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд приговорил фигуранта к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.