сегодня, 16:15
Разозлившийся на мать мужчина «заминировал» торговый центр
33-летний житель Новокузнецка повздорил с матерью и решил проучить ее. Для этого обиженный злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о минировании ТЦ, где работала женщина.
Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина признался, что пошел на преступление, разозлившись на мать за отказ одолжить деньги.
В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Суд приговорил фигуранта к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.