В России
сегодня, 15:31
Пропавшего пенсионера нашли с обглоданным лицом
Мужчина исчез в Башкортостане.
В Башкирии прекращен поиск 72-летнего мужчины, пропавшего еще 14 января. Два месяца назад мужчина ушел из дома и не вернулся. Он обнаружен мертвым. Как сообщает ToDay News Ufa тело 72-летнего пенсионера было найдено недалеко от Белебея, в лесополосе.
Лицо пенсионера было обглодано, по всей видимости, дикими животными, указывает ГТРК «Башкортостан». В пресс-службе республиканского СУ СК РФ сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка, назначены экспертизы для установления причин смерти мужчины.
Лицо пенсионера было обглодано, по всей видимости, дикими животными, указывает ГТРК «Башкортостан». В пресс-службе республиканского СУ СК РФ сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка, назначены экспертизы для установления причин смерти мужчины.