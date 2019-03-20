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Пропавшего пенсионера нашли с обглоданным лицом

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#пропавший без вести
Пропавшего пенсионера нашли с обглоданным лицом

Мужчина исчез в Башкортостане.

В Башкирии прекращен поиск 72-летнего мужчины, пропавшего еще 14 января. Два месяца назад мужчина ушел из дома и не вернулся. Он обнаружен мертвым. Как сообщает ToDay News Ufa тело 72-летнего пенсионера было найдено недалеко от Белебея, в лесополосе.

Лицо пенсионера было обглодано, по всей видимости, дикими животными, указывает ГТРК «Башкортостан». В пресс-службе республиканского СУ СК РФ сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка, назначены экспертизы для установления причин смерти мужчины.
557
#пропавший без вести

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