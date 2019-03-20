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Охранник школы показал свои половые органы младшекласснице
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Мужчина задержан.
В одной из школ Ленинского района Ульяновска вчера произошло сексуальное преступление против ребенка. Как сообщает издание 73online.ru на ссылкой на администрацию города, ЧП случилось в школе №29. Источники издания рассказывают, что школьный охранник привел к себе домой 10-летнюю школьницу и показал ей свои половые органы. Вернувшись домой, ученица начальных классов рассказала родителям, что взрослый мужчина показывал свои гениталии и щупал ее.
Злоумышленник попытался скрыться, но утром 20 марта его задержали по месту жительства — открывать входную дверь он отказался. Задержание производили сотрудники регионального управления СУ СК. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Разбирательство ждет и руководство школы, которое приняло на работу человека с криминальным прошлым — в 2007 году охранник был судим за оборот наркотиков, указывают «Вести».
Злоумышленник попытался скрыться, но утром 20 марта его задержали по месту жительства — открывать входную дверь он отказался. Задержание производили сотрудники регионального управления СУ СК. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Разбирательство ждет и руководство школы, которое приняло на работу человека с криминальным прошлым — в 2007 году охранник был судим за оборот наркотиков, указывают «Вести».
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