Липчанина будут судить за пьяное ДТП со смертельным исходом

Полицейские завершили расследование уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом, которое произошло 4 ноября 2018 года.

Рано утром на улице Баумана в Липецке водитель автомобиля "ВАЗ-21043" сбил 63-летнего мужчину и с места аварии скрылся. Пенсионер получил смертельную травму.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении ДТП полицейские задержали 33-летнего мужчину. Следствие установило, что прав на управлением машиной он не имел и сел руль он пьяным. На протяжении всего следствия обвиняемый свою вину в совершенном преступлении не признавал, всяческим образом пытался избежать уголовной ответственности. Несмотря на это, в ходе проведенного комплекса следственных действий, его вина была доказана и ему предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.



В марте 2019 года обвинительное заключение утверждено прокурором Правобережного района Липецка, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Санкция ч.4 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.