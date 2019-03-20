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Липчанина будут судить за пьяное ДТП со смертельным исходом

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#авария #ДТП
Липчанина будут судить за пьяное ДТП со смертельным исходом

Полицейские завершили расследование уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом, которое произошло 4 ноября 2018 года. 

Рано утром на улице Баумана в Липецке водитель автомобиля "ВАЗ-21043" сбил 63-летнего мужчину и с места аварии скрылся. Пенсионер получил смертельную травму.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в совершении ДТП полицейские задержали 33-летнего мужчину. Следствие установило, что прав на управлением машиной он не имел и сел руль он пьяным. На протяжении всего следствия обвиняемый свою вину в совершенном преступлении не признавал, всяческим образом пытался избежать уголовной ответственности. Несмотря на это, в ходе проведенного комплекса следственных действий, его вина была доказана и ему предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В марте 2019 года обвинительное заключение утверждено прокурором Правобережного района Липецка, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.4 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.
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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Яма и сородичи

1 минуту назад
Посадили на бутылку правосудия вот и признался, а виновник жрёт суши мокает их в соевыей соус и говорит да здравствуй пу щьхе.
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Как

57 минут назад
мент так вроде и ни чего условно для нас а на самом деле просто нельзя так делать и тд Правосудия нет нужно самим править убил значит его убить и тд
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Кач

сегодня, 16:15
Рекомендую подкачаться всем! Как все любят писать
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Юрок Алтушок.

сегодня, 16:02
Не очкуй парень, есть судебная практика. Максимум 3 года условно, а потом на эконом зоне будет работать начальником какого нибудь отдела.
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Житель

сегодня, 15:34
Судить, похоже, будят. Но вот осудят ли? Или как обычно в последнее время, отделается лёгким испугом?
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