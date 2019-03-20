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сегодня, 14:55
Елена Ваенга отменила концерты
Певица тяжело заболела.
Певица Елена Ваенга была вынуждена отменить запланированные концерты в Волгограде, Сызрани, Саратове и Самаре. У себя в Instagram она рассказала, что заболела. «Заболела сильно. Петь «нечем». Вернусь и все спою. Обещаю», — написала артистка.
Информацию о текущем состоянии певицы прокомментировал в беседе с Nation News технический директор исполнительницы Александр Дробыш: «Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело: проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже. Я так понимаю, что это не сильно влияет на общее самочувствие, а больше на голос. Опасности для жизни нет, просто нужно время на восстановление».
По словам звезды отечественного шансона, концерты все же состоятся, но позднее. О том, на какие даты будут перенесены гастроли, исполнительница пообещала рассказать через несколько дней. Информация о том, как обменять или вернуть билеты, будет озвучена в ближайшее время.
Информацию о текущем состоянии певицы прокомментировал в беседе с Nation News технический директор исполнительницы Александр Дробыш: «Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело: проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже. Я так понимаю, что это не сильно влияет на общее самочувствие, а больше на голос. Опасности для жизни нет, просто нужно время на восстановление».
По словам звезды отечественного шансона, концерты все же состоятся, но позднее. О том, на какие даты будут перенесены гастроли, исполнительница пообещала рассказать через несколько дней. Информация о том, как обменять или вернуть билеты, будет озвучена в ближайшее время.