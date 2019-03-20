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Уже летом можно будет снимать наличные с карты в кассе магазина

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#наличные #карта #касса #магазин
Уже летом можно будет снимать наличные с карты в кассе магазина

Но только до 5 000 рублей.

Сбербанк в июле запустит сервис по снятию наличных на кассах небольших магазинов. Таким способом можно будет снять до 5 000 рублей при одновременной оплате покупки. Услуга будет доступна и держателям карт Visa других банков, сообщает РБК.

Кассир будет суммировать стоимость покупок и снимаемые деньги, после чего клиент вводит пин-код. Таким образом покупатель будет подтверждать обе операции одновременно. С июля услуга будет доступна в малых и средних магазинах, а с сентября — в крупных торговых сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что международная платежная система Visa планирует внедрить в России сервис по выдаче наличных на кассах магазинов при условии оплаты приобретаемых товаров с помощью ее платежных карт.
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#наличные #карта #касса #магазин

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