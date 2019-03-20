В России
сегодня, 14:49
Уже летом можно будет снимать наличные с карты в кассе магазина
Но только до 5 000 рублей.
Сбербанк в июле запустит сервис по снятию наличных на кассах небольших магазинов. Таким способом можно будет снять до 5 000 рублей при одновременной оплате покупки. Услуга будет доступна и держателям карт Visa других банков, сообщает РБК.
Кассир будет суммировать стоимость покупок и снимаемые деньги, после чего клиент вводит пин-код. Таким образом покупатель будет подтверждать обе операции одновременно. С июля услуга будет доступна в малых и средних магазинах, а с сентября — в крупных торговых сетях.
Напомним, ранее сообщалось, что международная платежная система Visa планирует внедрить в России сервис по выдаче наличных на кассах магазинов при условии оплаты приобретаемых товаров с помощью ее платежных карт.
Кассир будет суммировать стоимость покупок и снимаемые деньги, после чего клиент вводит пин-код. Таким образом покупатель будет подтверждать обе операции одновременно. С июля услуга будет доступна в малых и средних магазинах, а с сентября — в крупных торговых сетях.
Напомним, ранее сообщалось, что международная платежная система Visa планирует внедрить в России сервис по выдаче наличных на кассах магазинов при условии оплаты приобретаемых товаров с помощью ее платежных карт.