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Скончался знаменитый оперный певец

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#Сергей Балашов
Скончался знаменитый оперный певец

Не стало Сергея Балашова.

Сегодня ночью в Москве скончался один из ведущих солистов академического театра Станиславского Сергей Балашов. Об этом на его странице в Фейсбуке сообщили коллеги и друзья артиста. Ему было 47 лет. Он был ведущим артистом театра на протяжении 20 лет. Похоронят Сергея Балашова на родине - в Ярославской области.

Сергей пришел в театр в 1998 году, напоминает «Российская Газета». Без него было трудно представить себе хотя бы одну оперную премьеру. Ленский в "Евгении Онегине", Альфред в "Травиате", Неморино в "Любовном напитке", Вертер в одноименной опере Массне, Альмавива в "Севильском цирюльнике", Гофман в "Сказках Гофмана". Певцу были подвластны любые музыкальные стили: от старинной до современной оперы.

Как указывает «Ревизор», в последние годы Сергей Балашов открыл себя в качестве контратенора: исполнял партии в барочных операх и кантатах. Его искусство высоко ценили музыкальные критики. Панихида состоится в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко на основной сцене 21 марта в 11 часов.
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#Сергей Балашов

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