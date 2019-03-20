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Часть жизненно важных лекарств прекратят ввозить в Россию

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#лекарства
Часть жизненно важных лекарств прекратят ввозить в Россию

Все препараты из Японии.

С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду. Как заверяет компания-производитель Takeda в письме, опубликованном на сайте Росздравнадзора, ситуация не повлияет на обеспечение россиян жизненно важными лекарствами.

Компания-производитель Takeda заявила о глобальном пересмотре продуктового портфеля и необходимости переоснастить цеха для выпуска других лекарств. Однако эксперты полагают, что дальнейшие поставки просто могли счесть нерентабельными, пишет «Лента».

Амитриптилин Никомед является антидепрессантом, Метронидазол Никомед - противомикробный препарат, а Атенолол Никомед применяется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Все три лекарства входят в перечень ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством, указывает ТАСС.
444
#лекарства

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