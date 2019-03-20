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Медленное развитие метро Киева - «заслуга» России

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#метро #Порошенко
Медленное развитие метро Киева - «заслуга» России

Так считает Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в медленном развитии Киевского метрополитена, запись его выступления опубликовал канал NewsOne. По его словам, столичная подземка не работала лишь однажды — с 18 по 20 февраля 2014 года (дни обострения ситуации в ходе беспорядков на майдане Незалежности. — Прим. РИА Новости), когда началась "российская агрессия". Порошенко добавил, что украинцы «научились противостоять агрессии». Метро в Киеве начали строить еще во время существования СССР, при Никите Хрущеве. Киевский метрополитен, в советское время носивший имя В.И. Ленина, был открыт 6 ноября 1960 года. Метро в Киеве стало третьим в СССР после подземных транспортных систем в Москве и Ленинграде.

Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к заявлению президента Украины Петра Порошенко, обвинившего «российскую агрессию» в медленном развитии киевского метро, указывают «Известия». «Они днем строят свое метро, а мы ночью пробираемся и все ломаем... Или как? Чем мешаем развитию?», — удивляются комментаторы.
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#метро #Порошенко

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