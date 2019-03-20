В России
сегодня, 14:16
Forbes составил список надежных банков России
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Перечень состоит из 100 кредитных организаций.
Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них. Самые надежные участники рейтинга — «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ. В десятку также входят Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole, перечисляет «Коммерсант». Наименее надежны, по версии журнала, НС Банк, Ланта-банк, Фора-банк, АКБ «Международный финансовый клуб» и Аресбанк.
Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина в разговоре с РИА Новости отметила, что частные банки становятся более прозрачными, а к банкам с государственным участием, к попавшим под санацию или международные санкции возникают вопросы.
В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ. В десятку также входят Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole, перечисляет «Коммерсант». Наименее надежны, по версии журнала, НС Банк, Ланта-банк, Фора-банк, АКБ «Международный финансовый клуб» и Аресбанк.
Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина в разговоре с РИА Новости отметила, что частные банки становятся более прозрачными, а к банкам с государственным участием, к попавшим под санацию или международные санкции возникают вопросы.
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