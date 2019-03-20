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Forbes составил список надежных банков России

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#банк #надежность
Forbes составил список надежных банков России

Перечень состоит из 100 кредитных организаций.

Forbes изучил рейтинги и финансовые показатели ведущих российских банков и выбрал самые надежные среди них. Самые надежные участники рейтинга — «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки. В первую группу вошли банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк. Четвертое и пятое место рейтинга заняли Сбербанк и ВТБ. В десятку также входят Ситибанк, ИНГ банк (Евразия), «Нордеа», HSBC и Credit Agricole, перечисляет «Коммерсант». Наименее надежны, по версии журнала, НС Банк, Ланта-банк, Фора-банк, АКБ «Международный финансовый клуб» и Аресбанк.

Младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Людмила Кожекина в разговоре с РИА Новости отметила, что частные банки становятся более прозрачными, а к банкам с государственным участием, к попавшим под санацию или международные санкции возникают вопросы.
429
#банк #надежность

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