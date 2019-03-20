Общество
18 минут назад
Экстремалы сверху покоряют Каракумский мост
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Опасный досуг попал на видео.
В объектив камеры очевидца попало опасное развлечение ельчан. Молодые люди, как считает автор - «отмороженные», забрались на верх Каракумского моста.
Ролик попал в социальные сети. Пользователи осуждают такое поведение молодежи и опасаются, что экстремальный досуг доведет до беды.
Ролик попал в социальные сети. Пользователи осуждают такое поведение молодежи и опасаются, что экстремальный досуг доведет до беды.
2 240
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Сергей 13