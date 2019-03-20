Экстремалы сверху покоряют Каракумский мост

Опасный досуг попал на видео.

В объектив камеры очевидца попало опасное развлечение ельчан. Молодые люди, как считает автор - «отмороженные», забрались на верх Каракумского моста.



Ролик попал в социальные сети. Пользователи осуждают такое поведение молодежи и опасаются, что экстремальный досуг доведет до беды.