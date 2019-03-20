Общество

18 минут назад

Экстремалы сверху покоряют Каракумский мост

2 240
#Каракумский мост

Опасный досуг попал на видео.

В объектив камеры очевидца попало опасное развлечение ельчан. Молодые люди, как считает автор - «отмороженные», забрались на верх Каракумского моста.

Ролик попал в социальные сети. Пользователи осуждают такое поведение молодежи и опасаются, что экстремальный досуг доведет до беды.
2 240
#Каракумский мост

Комментарии (2)

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1111

6 минут назад
пусть ходють,главное их потом лечить за свой счет.
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Сергей 13

14 минут назад
* ,дураков у нас ещё на сто лет вперёд припасено.
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