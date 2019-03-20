Житель Липецкой области бросился на бывшую жену с керамической вазой

Мужчина в пятый раз напал на женщину.

Мировой судья СУ №2 Чаплыгинского района рассмотрела обвинение в угрозе в убийством в отношении жителя Липецкой области. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление: он четырежды угрожал убийством своей бывшей жене.



И на этот раз потерпевшей оказалась экс-супруга мужчины. Пьяный чаплыгинец вечером 28 сентября 2018 года пришел к своей бывшей жене. Между мужчиной и женщиной возникла ссора. Когда у гостя закончились аргументы, он схватил в руки керамическую вазу и замахнулся ею на бывшую супругу со словами «Я тебя убью!». Женщина испугалась и обратилась в полицию. В ходе следствия потерпевшая не простила бывшего супруга и довела дело до суда.



Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 120 часами обязательных работ.





Фото: img.youscreen.ru

