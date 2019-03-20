Происшествия

25 минут назад

Житель Липецкой области бросился на бывшую жену с керамической вазой

2 269
#угроза убийством
Житель Липецкой области бросился на бывшую жену с керамической вазой

Мужчина в пятый раз напал на женщину.

Мировой судья СУ №2 Чаплыгинского района рассмотрела обвинение в угрозе в убийством в отношении жителя Липецкой области. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление: он четырежды угрожал убийством своей бывшей жене.

И на этот раз потерпевшей оказалась экс-супруга мужчины. Пьяный чаплыгинец вечером 28 сентября 2018 года пришел к своей бывшей жене. Между мужчиной и женщиной возникла ссора. Когда у гостя закончились аргументы, он схватил в руки керамическую вазу и замахнулся ею на бывшую супругу со словами «Я тебя убью!». Женщина испугалась и обратилась в полицию. В ходе следствия потерпевшая не простила бывшего супруга и довела дело до суда.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину наказали 120 часами обязательных работ.


Фото: img.youscreen.ru
2 269
#угроза убийством

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей 13

15 минут назад
Когда на шестой раз убью,скажут,-"млять,да как же так,да хто бы мог подумать"!Алени липучие!
ответить

Ахламонов

17 минут назад
Кому интересны прошлогодние новости? Зачем людям знать что рассматривают суды?
ответить

Еще в рубрике

В полиции нет жалоб на онаниста у театра
#извращенец
В полиции нет жалоб на онаниста у театра

4 минуты назад

Происшествия
Двое жителей области поверили в блокировку банковских карт
#мошенничество
5
Двое жителей области поверили в блокировку банковских карт

сегодня, 08:53

Происшествия
«Хендай» въехал под «КамАЗ»
#Авария #ДТП
«Хендай» въехал под «КамАЗ»

сегодня, 08:46

Происшествия
Две нелепые аварии зафиксировала камера наблюдения
#Авария #ДТП
7
Две нелепые аварии зафиксировала камера наблюдения

вчера, 21:21

Происшествия
На улице Крупской ранили мужчину
#поножовщина
19
На улице Крупской ранили мужчину

вчера, 16:40

Происшествия
Приговор виновнику гибели ребенка в ДТП у Петровского рынка оставили без изменения
#авария #ДТП
45
Приговор виновнику гибели ребенка в ДТП у Петровского рынка оставили без изменения

вчера, 16:20

Происшествия